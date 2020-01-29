'Pendik'te kapısına çarpı işareti atılan evler!' Valilik açıklama yaptı

Adı geçen çocuk ve ailesiyle yapılan görüşmede, S.Y’nin aile içi anlaşmazlık nedeniyle amcası T.Y’yi korkutmak maksadıyla evinin kapısına kırmızı sprey boya ile çarpı işareti (X) attığını, kendisinin yaptığının anlaşılmaması için de kendi evi ile diğer akrabalarının dairelerinin kapısına da aynı işareti yazdığı” anlaşılmıştır.

Olaya ilişkin tahkikat Çocuk Büro Amirliği’nce sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.