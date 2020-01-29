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29 Ocak 2020 Çarşamba 22:18:28 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 22:22:38

'Pendik'te kapısına çarpı işareti atılan evler!' Valilik açıklama yaptı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; ilçemizdeki bir apartmanını 4 dairesinin kapısına kırmızı renkli çarpı işareti konulduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce, bahse konu adres ve çevresinde görgü anıkları ve kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde; Söz konusu apartmanın 28.01.2020 günü zil sistemlerinin çalışmadığı, binada oturanlar dışında giriş çıkış yapan olmadığı, kapının anahtar ve kapı şifresi ile açılabildiği, olayın gerçekleştirildiği saatler arasında binaya, 15 yaşlarında S.Y adlı bir erkek çocuğun giriş-çıkış yaptığı anlaşılmıştır.

Adı geçen çocuk ve ailesiyle yapılan görüşmede, S.Y’nin aile içi anlaşmazlık nedeniyle amcası T.Y’yi korkutmak maksadıyla evinin kapısına kırmızı sprey boya ile çarpı işareti (X) attığını, kendisinin yaptığının anlaşılmaması için de kendi evi ile diğer akrabalarının dairelerinin kapısına da aynı işareti yazdığı” anlaşılmıştır.

Olaya ilişkin tahkikat Çocuk Büro Amirliği’nce sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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