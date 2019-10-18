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18 Ekim 2019 Cuma 13:18:33 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 13:52:48

Pençe Harekatı kapsamında Hakurk'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB:"Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

AA

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