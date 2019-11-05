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05 Kasım 2019 Salı 18:04:24 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 18:07:42

Pençe Harekatı gazisi Uzman Onbaşı Tarık Cür'ün adı Tekirdağ'da parka verildi

Pençe Harekatı sırasında teröristler tarafından döşenen mayına basarak iki bacağını kaybeden Uzman Onbaşı Tarık Cür'ün adı Kapaklı ilçesindeki bir parka verildi.

Tekirdağ Saray 41. Komando Tugay Komutanlığında görev yaparken Hakkari Derecik 3. Komando Tabur Komutanlığına geçici görevle giden Cür, 20 Temmuz'da teröristler tarafından döşenen mayına basması sonucu iki bacağını da kaybetmişti.

Cür'ün adı, Kapaklı Belediyesi tarafından yeni Hükümet Konağı'nın yanında yeni yapılan parka verildi.

Parkın açılış töreninde konuşan gazi Cür, gazi ve şehitlerin isimlerinin bu şekilde yaşatılmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Devleti korumak amacıyla görev yaptığını anlatan Cür, şöyle konuştu:

"Halen daha arkadaşlarım orada. Dualarınızı onlardan eksik etmeyin. Ben gazi oldum ama bugün git deseler yine giderim. Halk arkamızda oldukça bu vatanı kimse bölemez. Askerler de bizlerden destek alarak bizleri savunuyorlar. Milletimiz için varız. Milletimiz de bizim her daim yanımızda. Kendi memleketime de gittim gördüm, burada da görüyorum. Türk milleti askerini, gazisini, şehidini asla yalnız bırakmıyor. Parklar olsun, sokaklarımız olsun şehitlerimizi, gazilerimizi hatırlayacak anılar yerleştirmek çok önemli. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri unutmadı."

Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu da gazi ve şehitlerin isimlerinin parka, sokağa, camiye verilmesinin çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Gazi ve şehitlerin vatanın müdafaasını sağladığını vurgulayan Hamitoğlu, "Onlar canları pahasına mücadele ettiler. Çocuklarımız bu parklarda onların gölgesi altında büyüyecekler. Kimleri örnek alması açısından, bu bir mesajdır." dedi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de gazi Cür'ün ismini Kapaklı'da yaşatmak istediklerini ifade etti.

Cür'ün 20 Temmuz'da hain pusuda iki bacağını kaybettiğini anımsatan Çetin, "Türk milleti her zaman gazisine sahip çıkar. Biz zor bir coğrafyayı kendimize yurt edinmişiz. Dolayısıyla yediden yetmişe, kadınıyla, genciyle asker bir milletiz. İnşallah gazi kardeşimizi protezleri takıldıktan sonra kendisi arzu ederse belediyemizde istihdam etmek istiyoruz." diye konuştu.

AA

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