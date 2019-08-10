10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:43:42 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:48:01
Pençe Harekâtı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Mill Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
(İHA)
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- Pençe Harekâtı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
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