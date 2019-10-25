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25 Ekim 2019 Cuma 19:21:05 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 19:50:29

Pençe-3 Harekatı kapsamında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından Pençe-3 Harekatında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale gitirildiğini açıkladı. Böylece Pençe Harekatlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 138'i geçti...

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekâtı'nın Irak’ın kuzeyinde planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK’ya ait terörist, silah, mühimmat, sığınak ve barınakları arama-tarama ve imha çalışmaları da devam ediyor.

Komadolar, Haftanin bölgesinde kış üslenmesine girme hazırlığı yapan bir grup terör örgütü mensubunu tespit etti. Teslim ol çağrırlarına ateşle karşılık veren teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 4 PKK'lı terörist silah, mühimmat ve yaşam malzemeleriyle etkisiz hale getirildi.  

Çatışma bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde ele geçen silah ve malzemelerden etkisiz hale getirilen terörist sayısının artabileceği değerlendirildi. Bu kapsamda bölgedeki komandoların temas araması faaliyeti daha geniş bir bölgeyi kapsayacak şekilde genişletildi.

Operasyonlara güvenlik korucuları ve taarruz helikopterleri de destek veriyor. Ayrıca bölgede operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aralıksız devam edeceği bildirildi.

Ele geçen Silah, mühimmat ve malzemeler:
1 Adet M16 Silah (Şarjörleri ve mühimmatları ile birlikte)
4 Adet AT4 Lançer (Boş)
4 Adet Kalaşnikof Silah (Şarjörleri ve mühimmatları ile birlikte)
1 Adet RPG-7
6 Adet RPG-7 Antitank Mühimmatı
5 Adet RPG-7 Sevk Fişeği
21 Adet El Bombası
6 Adet Termal Kıyafet
4 Adet Şemsiye
2 Adet Pet Şişe Su
1 Adet Sırt Çantası
3 Adet Hücum Yeleği
1 Adet Go-Pro Kamera
1 Adet Ses Kayıt Cihazı
1 Adet Pil Bloğu
400 Adet 5x55 Mühimmat
3 Adet Panço
26 Adet şarjör

AA

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