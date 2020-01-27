Pazartesi okunacak dualar neler? Pazartesi okunacak esmalar ve zikirler burada

Pazartesi okunacak dualar neler? merak ediliyor. Pazartesi okunacak dualar, esmalar ve zikirler arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Müslüman vatandaşlar Pazartesi günü okunması faziletli olan dualar ve sureler, Esmaül Hüsna zikirleri ve tesbihlerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. Haftaya iyi dilekler ve dualarla başlamak isteyenler, Pazartesi günü okunacak duaları araştırıyor. Dinimizde Pazartesi gününün de ayrı bir önemi olup, özellikle Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) hayatında Pazartesi günü ile ilgili bilgiler ve okunacak dualar haberimizde...

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) hayatında Pazartesi günü ile ilgili Bilgiler;

Bu gün alışveriş yapmak,şirket kurmak,yeni bir işe başlamak,bağ bahçe dikmek,kumaş biçmek,bir yerden bir yere nakletmek,traş olmak,bu günün ikindi vaktinden sonra tırnak kesmek hoş ve uğurludur.

Hatemü’l Enbiya, Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (sav) Fil yılının Rebi’ül-evvel ayının 12. gününe rastlayan Pazartesi sabahı, henüz tanyeri ağardığı zaman Hz. Muhammed (sav) bu günde dünyayı şereflendirmiştir.

İlk Vahiy, Miladın 610 yılının Ramazan ayında Hira Mağarasında bir Pazartesi günü Cebrail tarafından ilk vahiy geldi.

Medine’ye Hicret, Peygamberimiz Kuba’ya erişince 13 yıllık ıztırap arkada kalmış oldu. Buraya Rebi’ül-evvel ayının başlarında 622 miladi yılının 20 Eylülünde, bir Pazartesi günü ulaştı.

Bir Hadis-i şerifte Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem elimi tutarak şöyle buyurdu:

“Allah, toprağı cumartesi günü yarattı. Oradaki dağları pazar günü, ağaçları pazartesi günü, sevilmeyen şeyleri salı günü, nûru çarşamba günü yarattı. Hayvanları yeryüzüne perşembe günü yayıp dağıttı. Âdem’i yaratılanların sonuncusu olarak cuma gününün son saatlerinde, ikindiyle akşam arasında yarattı.”

(Müslim, Münâfıkîn 27. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, II, 327)

“Allah Rasulü, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya çokça özen gösterirdi.” ( Tirmizi, Savm,44; Nesai,sıyam, 36; İbn Mace, Sıyam, 42; Ahmed b. Hanbel 6/80.)

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Başka bir rivayette de Rasulullah’a, (asm) pazartesi günü tutulan oruçtan sordular. Peygamber Efendimiz (asm):

“Ben o gün dünyaya geldim ve o gün peygamberlik verildi veya bana vahiy indirilmeye başlandı.” buyurmuşlardır. (Müslim, Sıyam, 197.)

Pazartesi Günü ‘El-Vasi’ zikri ile Duaların Kabulu

Allah’ın El-Vasi İsmi Şerifi; İlim ve ihsanı her şeyi içine alan, zenginliği ve rahmeti her şeyi kuşatan. Affı ve mağfireti geniş, nimet ve ihsanlarıyla darlığa düşmeyen anlamındadır.

Pazartesi günü “EL-VASİ celle celalühü ” diye 137 defa zikreden ve zikretmeye devam eden kimseler isteğine ve dileğine kavuşur. Üzerinde gam, kasavet ve keder ağırlığı kalkar, rahata kavuşur, huzur ve mutluluk kazanır.

PAZARTESİ GÜNÜ OKUNACAK ESMALAR VE ZİKİRLER

Ya Mü’min – 136 Kere Okunur

Güvende olmak, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek için.

Ya Musavvir–336 Kere Okunur

Amacına ulaşmak ve ifade etmek, zor işleri başarmak, bir işte uzmanlaşmak için.

Ya Vedûd – 20 Kere Okunur

İnsanların sevgisini kazanmak için

Ya Vâsi’ – 137 Kere Okunur

Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için

Ya Batın – 62 Kere Okunur

Rahat ve huzur bulmak için vesveselerden kurtulmak, sıkıntılardan kurtulmak için