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08 Ağustos 2019 Perşembe 18:13:28 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 18:14:25

Pazarlık ederken müşterisinin parmaklarını kırdı

Kayseri'de, kurban pazarında besici Orhan Kaya, hayvan fiyatı konusunda pazarlık yaptığı sırada müşteri Mustafa Ceviz'in sağ el parmaklarını tokalaştığı sırada kırdı.

Kurban Bayramı için Oymaağaç Kurban Pazarı'na gelen Mustafa Ceviz, beğendiği hayvanlar için besici Orhan Kaya ile pazarlığa başladı. İkili fiyat konusunda anlaşamayınca orta yolu bulmak için diğer besiciler devreye girdi.

Fiyat konusunda anlaşmaya çalışan ikili, tokalaşmaya başladı. Bu sırada Mustafa Ceviz, sağ elinde bir acı hissetti. Elini çeken Ceviz, acının devam etmesi üzerine hastaneye gitti.

Burada kontrolleri yapılan Ceviz'in çekilen röntgende elindeki iki parmağın kırıldığı belirlendi. Ceviz'in eli alçıya alınırken, müşterisinin parmaklarını yanlışlıkla kıran Besici Orhan Kaya ise hastaneye gelip, özür diledi. Besici Orhan Kaya, parmakları kırılan Mustafa Ceviz ile 11 bin 250 TL karşılığında kurbanlık için anlaştı.

DHA

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