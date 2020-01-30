30 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 19:49:53
Patenli magandalar trafiği altüst etti
Antalya Muratpaşa'da, otobüslerin arkasına takılarak paten kayan gençler, yürekleri ağza getirdi.
Otobüsün arkasına tutunayım derken yere düşüp yuvarlanan bir genç, diğer sürücülerin dikkati sayesinde ezilmekten kurtuldu. Olayı görüntüleyen eski futbol antrenörü Ali Korkmaz'ı fark eden patenli gençlerden biri kapüşonu başına geçirerek, cama sert yumruklar attı. Ali Korkmaz, "Şikayetçi olacağım" dedi.
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