Patenli magandalar trafiği altüst etti

Otobüsün arkasına tutunayım derken yere düşüp yuvarlanan bir genç, diğer sürücülerin dikkati sayesinde ezilmekten kurtuldu. Olayı görüntüleyen eski futbol antrenörü Ali Korkmaz'ı fark eden patenli gençlerden biri kapüşonu başına geçirerek, cama sert yumruklar attı. Ali Korkmaz, "Şikayetçi olacağım" dedi.