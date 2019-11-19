Pastırma yazı devam ediyor: Havalar ne zaman soğuyacak?

Türkiye genelinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Yağmur neredeyse yok denecek kadar az. Eski sonbahar günleri aranır oldu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi “Kış ne zaman gelecek” sorusunu da düşündürüyor. Hava sıcaklığının kasım ayının sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyleyen meteoroloji uzmanları, soğuk havanın aralık ayından itibaren Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinde etkisini göstereceğini tahmin ediyor.

1 HAFTA DAHA YOK

Milliyet gazetesinden Gökhan Kam’ın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar, yapılan aylık tahminlere göre aralık ayının ilk haftasıyla birlikte hava sıcaklıklarında azalma beklendiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

“Yaptığımız tahminlere göre gelecek 1 hafta içerisinde kış emaresi görünmüyor. Aralık ayında sıcaklıklarda düşme ve yağışların başlamasını bekliyoruz. Ankara, İstanbul gibi yerlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredecek. Yüksek basınçtan dolayı özellikle iç kesimlerimizde ve Marmara bölgemizde sabah saatlerinde mevsim gereği sis var. Hava Cuma gününe kadar sisli görünüyor.”

EN SICAK KASIM

Küresel ısınmayla birlikte dünya genelinde yaşanan iklim değişikliğine dikkat çeken İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Şen de bu etkiyle birlikte meteorolojik parametrelerin de değiştiğini söyledi ve ekledi:

“Bundan en çok etkilenen bölgelerden biri bizim ülkemizin bulunduğu bölge. Ne oluyor, ekstrem değerler çıkmaya başlıyor. Kasım ayında ekstrem bir sıcaklık ortaya çıkıyor. O yüzden kışın geç gelmesinin sebebi bu. Bu küresel bir doğal afettir. Kasım ayında bu kadar yüksek sıcaklığın olması ve 15-20 gündür yağışın olmaması bir doğal afettir. Meteoroloji verilerine göre en sıcak 3’üncü kasım ayını yaşıyoruz.”

BARAJLARI DA ETKİLİYOR

Son ayların yağışsız geçmesi gözleri İstanbul’daki barajlara çevirdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 37.97’ye kadar geriledi. İstanbul’a içme suyu sağlayan 10 barajdaki doluluk oran ise şöyle: “Elmalı Barajı yüzde 1.9, Kazandere Barajı yüzde 0.2, Darlık Barajı yüzde 14.4, Istrancalar yüzde 0.4, Ömerli yüzde 23.8, Papuçdere yüzde 0.5, Sazlıdere yüzde 10.2, Büyükçekmece yüzde 17.6, Alibeyköy Barajı yüzde 3.4, Terkos yüzde 27.6.”