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04 Şubat 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 08:15:02

Parmak bebeklerin gönüllü annesi

Hemşire Şadigül Köroğlu, 16 yıl önce bebeğini kaybettiği tıp merkezinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 'parmak’ bebeklere 'gönüllü annelik’ yapıyor.

AYNI ACIYI YAŞAMALARINI İSTEMİYOR

Minik yüreklerin yaşama tutunmaları için meslektaşlarıyla yoğun çaba gösteren Şadigül Köroğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ndeki Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde görevli.  Aynı ünitede 26 yıldır görev yapan ve 16 yıl önce erken dünyaya gelen bebeğini kaybeden Köroğlu, başka annelerin de aynı acıyı yaşamaması için elinden gelen çabayı gösteriyor.

BURADA YÜZLERCE BEBEĞİM VAR

"Bebeğimi kaybettiğim dönemde süt verdiğim bebeklerden biri kimsesizdi, diğerinin de anne sütü kesilmişti. Süt annelik yapmak bana iyi geldi” diyen Şadiye Köroğlu, kan bulunamayan bebeklere de defalarca kan verdiğini söyledi. "Terk edilmiş bir bebeğe 4 ay süt annelik yaptım. Bu bebek sonra evlat edinildi. Bebeğimi kaybettim ama burada yüzlerce bebeğim var" diye konuştu.

'TEDAVİ ETTİĞİMİZ BEBEK ŞİMDİ MESLEKTAŞIM'

Tedavi gören çocuklarla aralarında duygusal bağların oluştuğunu ifade eden Şadiye Köroğlu, "Tedavi ettiğimiz bir prematüre bebek, aynı ünitede meslektaşım, mesai arkadaşım oldu. Bu benim için çok güzel bir anı” dedi. Bebekleri sağlıklı bir şekilde annelerinin kucağına verdiklerinde, aileler kadar kendilerinin de çok mutlu olduğunu söyledi.

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