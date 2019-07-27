Parmak bebek hayata tutundu
Altı aylıkken 670 gram olarak dünyaya gelen ve doktorların yaşamasını mucize olarak gördüğü Niyazi bebek, tedavi sürecinin ardından 1 kilo 900 grama ulaştı.
Sivas’ta yaşayan Sevgi Demir Kaya (29), hamileliğinin 5. ayında rahatsızlandı. Bunun üzerine kadın, eşi Mevlüt Kaya’yla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.
YAŞAMASI MUCİZE
Yapılan incelemeler sonucu bebek, sezaryenle 3 ay erken alındı. 670 gram doğan ve parmak bebek olarak adlandırılan Niyazi bebek, hemen tedaviye alındı ancak yaşaması doktorlar tarafından mucize olarak görüldü. Tüm olumsuzluklara rağmen hayata tutunan minik Niyazi, 120 gün süren tedavi sürecinin ardından bir kilo 900 grama ulaştı.
'DOKUNAMIYORDUM'
İlk doğduğunda bebeğini incitmekten çok korktuğunu söyleyen anne Sevgi Kaya, “Şu an çok mutluyum. Onun kokusunu, kalp atışını hissediyorum. Çok farklı bir duygu. Ben ondan güç alıyorum. O benden güç alıyor” dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Erbil saldırısının baş faili Dağ: 'Kandil'de 26 gün kaldım'
- 70 milyonluk ikramiyenin gizemi sürüyor! Paralar hazırlandı, almaya gelen olmadı
- Hasta taşıyan ambulans, otomobille çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
- Otogardaki otoparkların İSPARK'a devri davasında yeni gelişme
- Minik Melih'in feci ölümü! Akıl Almaz ihmal