Parmak bebek hayata tutundu

Sivas’ta yaşayan Sevgi Demir Kaya (29), hamileliğinin 5. ayında rahatsızlandı. Bunun üzerine kadın, eşi Mevlüt Kaya’yla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.

YAŞAMASI MUCİZE

Yapılan incelemeler sonucu bebek, sezaryenle 3 ay erken alındı. 670 gram doğan ve parmak bebek olarak adlandırılan Niyazi bebek, hemen tedaviye alındı ancak yaşaması doktorlar tarafından mucize olarak görüldü. Tüm olumsuzluklara rağmen hayata tutunan minik Niyazi, 120 gün süren tedavi sürecinin ardından bir kilo 900 grama ulaştı.

'DOKUNAMIYORDUM'

İlk doğduğunda bebeğini incitmekten çok korktuğunu söyleyen anne Sevgi Kaya, “Şu an çok mutluyum. Onun kokusunu, kalp atışını hissediyorum. Çok farklı bir duygu. Ben ondan güç alıyorum. O benden güç alıyor” dedi.