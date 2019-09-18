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18 Eylül 2019 Çarşamba 19:16:54 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 19:17:40

Parkta spor yapan hamile kadına dehşeti yaşatmıştı! Karar verildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 4 aylık hamile Ebru Tireli'yi (32) parkta spor yaparken dövmek, 14 yaşındaki kız çocuğu Y.Ş.A.'ya cinsel istismarda bulunmak ve Neslihan Ç.'ye hakaret ve cinsel saldırı suçlarından toplam 26,5 yıla kadar hapis cezası istenen Davut Kahraman'ın (34) yargılandığı davada mahkeme kararını verdi. Kahraman, daha önce işlediği hakaret ve sarkıntılık suçlarından 7 yıl 7 ay, Tireli'yi darbettiği gerekçesiyle de 1 yıl 4 ay olmak üzere toplam 8 yıl 11 ay hapis cezasına çarptıldı.

Turgutlu'nun Ergenekon Mahallesi'nde yaşayan ve o tarihte 4 aylık hamile olan Ebru Tireli, geçen 7 Aralık 2016 tarihinde, akşam saatlerinde, evinin yakınındaki Osman Gazi Parkı'na spor yapmaya gitti. Bu sırada, kırmızı renkli otomobilden inen bir erkek, yanına gelip, "Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın" diye bağırdı ve ayağından çıkardığı ayakkabısıyla genç kadının suratına vurdu. Saldırgan, iddiaya göre, dengesini yitirince düşerek, başını kaldırıma çarpan Tireli'ye yerdeyken, tekme attı. Korkup, gözyaşları döken ve hamile olduğunu söyleyen Tireli'nin çığlık atması üzerine saldırgan kaçtı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler sonrasında M.T., olayın faili olduğu iddiasıyla yakalanıp, tutuklandı. Üç gün tutuklu kalan M.T., olay saatinde saldırıda kullanıldığı ileri sürülen aracının yerinden hiç hareket etmediğine dair güvenlik kamerası kayıtlarının bulunmasıyla serbest bırakıldı ve hakkında takipsizlik kararı verildi.

M.T.'nin serbest bırakılmasından sonra polisin çalışması yeniden başladı. Bu sırada, polise başvuran Neslihan Ç., kendisinin de 1 ay önce parka yakın bir bölgede cinsel saldırıya uğradığını anlatarak, eşkal bilgisi verdi. Eldeki delillere göre, araştırmasını sürdüren polisin gözaltına aldığı, Osman Gazi Mahallesi'nde yaşayan Davut Kahraman, tutuklandı. Ebru Tireli'ye saldırmaktan ve hakaret suçlarından toplam 4 yıl, Neslihan Ç.'ye yönelik hareketinden dolayı da cinsel saldırı ile hakaret suçlarından toplam 14,5 yıl hapis cezasına çarptırılması istenen sanık hakkında, Turgutlu 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davut Kahraman'ın, daha önce 14 yaşındaki Y.Ş.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında aynı mahkemede 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava da bu dosyayla birleştirildi. Davanın geçen 3 Mart'ta yapılan üçüncü duruşmasında ifade veren Y.Ş.A., şikayetinden vazgeçti. Sanık D.K., bu duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Davanın bugün görülün karar duruşmasına tarafların avukatları katıldı. Sanık Davut Kahraman ve müştekiler duruşmaya gelmedi. Mahkeme heyeti tarafların avukatlarının son beyanları alındı. Ardından mahkeme kararını verip, Davut Kahraman'a Neslihan Ç.'ye cinsel saldırıdan 3 yıl, hakaretten 7 ay, Y.Ş.A.'ya basit cinsel istismardan da 4 yıl olmak üzere toplam 7 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Davut Kahraman'a, Tireli'ye hakaretten 7 ay, silah sayılan ayakkabı ile darbettiği gerekçesiyle de 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Kahraman'ın cezasında da herhangi bir indirime gitmedi. 3 suçtan toplam 8 yıl 11 ay hapis cezası alan Davut Kahraman'ın hakkındaki kesin hüküm, yani tutuklanıp tutuklanmama kararı istinaf sürecinin ardından verilecek.

DHA

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