28 Kasım 2019 Perşembe 22:28:31 | Son Güncelleme: 28 Kasım 2019 Perşembe 22:35:34
Parasını alamadğı borçlusunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, sattığı 20 ton patatesin parasını alamayan kişi, borçlusunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Mescit Mahallesi'nde yaşayan C.F, 2 gün önce Y.K'dan 20 ton patates aldı.
Y.K, söz vermesine rağmen patateslerin parasını ödemeyen borçlusunun fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak hakaret etti.
Polis, C.F'nin şikayeti üzerine olayla ilgili çalışma başlattı.
AA
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