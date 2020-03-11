Pandemi nedir? Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs için neden pandemi ilan etti?

Pandemi ilanı domuz gribi sonrası Koronavirüs için de yine gündemde. İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan sonrasında birçok ülkeye yayıldığı tespit edilen corona virüsü ile ilgili tüm detaylar vatandaşların gündemine gelmeye devam ederken "Pandemi nedir?" sorusu da araştırılan konular arasında yerini aldı. Bilindiği üzere bundan 11 sene önce 2009 yılında ortaya çıkan ve aynı koronavirüsü gibi binlerce insanın ölümüne neden olan domuz gribi, pandemik hastalık olarak ilan edilmişti. Şimdilerde ise birçok insan tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden Covid-19 adı verilen corona virüsü salgının da pandemik olarak ilan edilmesi ile yine gündeme bomba gibi düştü. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasına göre bir salgının pandemik olarak ilan edilebilmesi için belirli kriterlere sahip olması gerekiyor. Örneğin hastalığın ilk kez rastlanmış yani yeni bir virüs olması gerekiyor. Konu ile ilgili tüm detayları derlediğimiz bu haberimizde "Pandemi nedir, Corona virüsü pandemi bir hastalık mı? Şeklindeki sorularınızın yanıtına ulaşabilirsiniz…

CORONA VİRÜSÜ PANDEMİ OLARAK İLAN EDİLDİ Mİ?

Korona virüsü tedavisi henüz resmi olarak bulunamamış ve her geçen gün gelen son dakika haberleri ile farklı farklı birçok ülkede ortaya çıkmaya devam eden bir salgın olduğu biliniyor. Böylesine dünyayı tehdit eden bu hastalıkla ilgili tüm detaylar vatandaşların gündemindeki yerini alırken birçok kişi bu hastalığın pandemi ilan edilmesi gerektiğini düşünüyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre bu aşama için bazı kriterler bulunuyor. Haberimizin devamından tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

PANDEMİ NEDİR?

Basit şekilde tanımlamak gerekirse tüm dünyada eş zamanlı olarak çok sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isme "Pandemi" deniyor.

Bundan 11 yıl önce ortaya çıkan domuz gribi Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemik hastalık ilan edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan tanımlamaya göre bir salgının pandemi olarak ilan edilebilmesi için üç ayrı kriter bulunuyor. Bunlar;

Daha önce görülmemiş yeni bir virüs olması

Kişiden kişiye çok hızlı ve kolayca yayılabilmesi

Sürekli olarak yayılmaya devam ederek tüm dünyayı tehdit etmesi

Son günlerde tüm dünyanın gündemindeki yerini alan corona virüsü bazı uzmanlara göre tam da bu kriterleri karşılayan türden.

PANDEMİ NASIL İLAN EDİLİR?

Bir hastalığın yani örneğin Corona virüsünün pandemi olarak ilanı Dünya Sağlık Örgütü tarafından karar verilip yapılıyor.

Ancak henüz Korona virüsünün belirtilen bu kriterleri karşılamadığı söyleniyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyeysus'a göre corona virüsünün Çin dışındaki ülkelere yayılma hızı halen yavaş olduğu ifade ediliyor.

CORONA VİRÜSÜ SON DURUM

Gelen son verilere göre Corona virüsüne yakalanan kişi sayısı 82 bin 171 kişi olarak görünüyor. Tüm dünya üzerinde hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 804 kişi olarak ifade edilirken bilinen iyileşme sayısı 33 bin 129 kişi şeklinde bildiriliyor.

CORONA VİRÜSÜ İLK KEZ NE ZAMAN GÖRÜLDÜ?

Tüm dünyayı tehdit altına alan corona virüsü adı ile bilinen bu salgın ilk olarak 2019 yılının Aralık ayında görülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyeysus 11 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada bu hastalığa Covid-19 adının verildiğini bildirdi.

Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 Şubat itibariyle 2 bin 200 kişiyi geçmiş olduğu biliniyor.

Virüs şimdiye kadar, Çin dahil toplam 27 ülkede görüldü. Virüs Çin'in doğu bölgelerinin yanı sıra Japonya, Tayland, Güney Kore, ABD, Singapur, Vietnam, Almanya, Fransa, İtalya, İran ve Tayvan'a da yayıldı.

Corona virüsünün zatürre belirtilerine yol açtığı ifade ediliyor.

Henüz Corona virüsü tedavisi net bir şekilde bulunmuş olmasa da birçok ülke tedavinin bulunmasının çok yakın olduğunu bildiriyor.