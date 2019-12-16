16 Aralık 2019 Pazartesi 09:37:20 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 10:04:12
Pamuk Geçidi'ne beyaz örtü
Iğdır-Doğubayazıt karayolunda bulunan Pamuk Geçidi kar yağışı ile beyaza büründü. Kar yağışı ve sis yüzünden sürücüler zorlandı.
Iğdır-Doğubayazıt karayolunun 18. kilometresinde bulunan Pamuk Geçidi’nde etkili olan kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Karayolunda kar ve sisten dolayı görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürürken, Iğdır merkezde ise kar yağmadığı görüldü.
AA
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