Pamuk Geçidi'ne beyaz örtü

Iğdır-Doğubayazıt karayolunun 18. kilometresinde bulunan Pamuk Geçidi’nde etkili olan kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Karayolunda kar ve sisten dolayı görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürürken, Iğdır merkezde ise kar yağmadığı görüldü.

AA