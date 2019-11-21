Palu ailesi hakkında son dakika gelişmesi!

  • Bist 100
    106870
  • Dolar
    5,6889
  • Euro
    6,3131
  • Altın
    269,3360
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika: YDS giriş belgeleri açıklandı Son Dakika: YDS giriş belgeleri açıklandı
Yunanistan'da refakatsiz çocuk sığınmacı sayısı 4 bin 962'ye ulaştı Yunanistan'da refakatsiz çocuk sığınmacı sayısı 4 bin 962'ye ulaştı
VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları sorgulama sayfası sizlerle VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları sorgulama sayfası sizlerle
Dev projelerde uluslararası ödül morali Dev projelerde uluslararası ödül morali
Borsada gong 'Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu' için çaldı Borsada gong 'Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu' için çaldı
Bakank Varank: Yaygınlaştırılabilir ve yenilikçi bir yazılım eğitimi modeli hazırlıyoruz Bakank Varank: Yaygınlaştırılabilir ve yenilikçi bir yazılım eğitimi modeli hazırlıyoruz
50 ülkeden yabancı alıcılar Türk mutfak sektörü için İstanbul'da buluştu 50 ülkeden yabancı alıcılar Türk mutfak sektörü için İstanbul'da buluştu
TUSAŞ Ar-Ge'yle 3,4 milyar lira gelire ulaştı TUSAŞ Ar-Ge'yle 3,4 milyar lira gelire ulaştı
Başkan Erdoğan, 3. Tarım ve Orman Şurası'nda konuşuyor Başkan Erdoğan, 3. Tarım ve Orman Şurası'nda konuşuyor
Madenler için önemli 'MAKZON 1' sistemi yerli kaynaklarla üretildi Madenler için önemli 'MAKZON 1' sistemi yerli kaynaklarla üretildi
ABD-Çin rekabeti Türk üzümüne yaradı ABD-Çin rekabeti Türk üzümüne yaradı
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Böyle mesnetsiz iddialara yalnızca acıyarak gülüyoruz AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Böyle mesnetsiz iddialara yalnızca acıyarak gülüyoruz
Balon balığı Akdeniz'in ekolojisine ve ekonomisine zarar verdi Balon balığı Akdeniz'in ekolojisine ve ekonomisine zarar verdi
Konaklama yatırımlarında İstanbul ve Antalya'nın ağırlığı sürüyor Konaklama yatırımlarında İstanbul ve Antalya'nın ağırlığı sürüyor
KPSS-2019/6 tercih kılavuzu yayınlandı! ASDEP ÖSYM tercih kılavuzu haberimizde KPSS-2019/6 tercih kılavuzu yayınlandı! ASDEP ÖSYM tercih kılavuzu haberimizde
Bal ihracatından 10 ayda 18 milyon dolarlık gelir Bal ihracatından 10 ayda 18 milyon dolarlık gelir
Para isteyen evsiz kadını vurdu Para isteyen evsiz kadını vurdu
Adil Rami, Ersun Yanal'dan yeni bir şans daha istiyor Adil Rami, Ersun Yanal'dan yeni bir şans daha istiyor
Şeyma öğretmen ve kız kardeşinin katilinden 'pes' dedirtecek savunma: Ben evdeyken değişik şekilde öksürüyordu Şeyma öğretmen ve kız kardeşinin katilinden 'pes' dedirtecek savunma: Ben evdeyken değişik şekilde öksürüyordu
Arto, Çağla Şıkel’e 3 ay yaklaşamayacak! Arto, Çağla Şıkel’e 3 ay yaklaşamayacak!
OECD, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti OECD, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti
Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
Palu ailesi hakkında son dakika gelişmesi! Palu ailesi hakkında son dakika gelişmesi!
İran'dan ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına kınama İran'dan ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına kınama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Kasım 2019 Perşembe 13:52:00 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 13:53:31

Palu ailesi hakkında son dakika gelişmesi!

Kamuoyunda 'Palu ailesi' olarak da bilinen davanın 4'üncü duruşması Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenmesi istenen Meryem Tahnal'ın oğlu R.T.T. yazılı olarak ifade gönderdi. R.T.T. ifadesinde, "Olayın üzerinden çok zaman geçti, ben o zaman çok küçüktüm. Tuncer ve İsa dayım annemi sürekli darp ediyordu. Psikolojileri bozuktu. Kendi çocuklarına bile şiddet uyguluyorlardı. Bana da şiddet uyguluyorlardı. Odaya kapatıyorlardı. Ben birkaç kez evden kaçtım. Polisler beni geri teslim ediyordu. Son kaçışımda Çocuk Esirgeme Kurumu'na verildim. Bilgim bu kadardır." cümleleri yer aldı.

Site, "Öfkeyle yazılmış Twitter mesajları gibi. Her şey aynı sadece internet bağlantısı yok. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ş.K., Palu ailesine ait evin satılmasıyla ilgili olarak, "Oğlum F.K., Tuncer'in kiracısıydı. Tuncer'in evden çıkacağını benim oraya girebileceğimi söyledi. Ben de kabul ettim. Taşınacağım ev harabe durumundaydı. Duvarlar ve diğer malzemeler kırılmıştı. Gerekli onarımları yaptıktan sonra taşındım. 3-4 ay evde oturduktan sonra Tuncer apartmanı satmak istediğini, benim müşteri bulup bulamayacağımı sordu. Ben de araştırmalarım sonucunda B.A. isimli şahısla kendisini tanıştırdım. Aralarında anlaştılar. Tuncer apartmanı B.A.'ya verdi. Karşılığında Didim'de bir daire, Karasu ilçesinde 6 dönüm elma bahçesi ve 70-80 bin civarında para aldı. Ben apartmanın sahibi olarak Tuncer’i biliyorum. O dönem Tuncer İstanbul'da oturuyordu" dedi.

TUNCER USTAEL'İ SUÇLADI

Palu ailesinin avukatı Alper Bayrak, "Tanığın beyanlarından müvekkillerimin baskı altına alındıkları, tüm işleri Tuncer'in yürüttüğü anlaşılmaktadır. Öte yandan somut olayda maktulün cesedine ulaşılamamıştır. Herhangi bir bilimsel inceleme yapılmadığından ölüm nedeni tespit edilememiştir. Bu durumda şüphenin sanıklar lehine yorumlanması gerekir. Müvekkillerim uzun süre tutukludur. Ayrıca kaçma şüpheleri yoktur. Kendileri TV programına katılmışlardır. Bu hususlar dikkate alınarak müvekkillerimizin tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tuncer Ustael ise ifadesinde, "Tanığın beyanlarını kabul etmiyorum. Ben evi sattığımda elimdeki paranın bir kısmını Ş.K. elimden kaptı. Bu şekilde benden 20 bin TL para aldı. Bir kısmını da Mehmet'e verdim. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

'SUÇLU OLSAM TV PROGRAMINA KATILMAZDIM'

Havva Palu ise tahliyesini istediğini belirterek, "Suçsuzum. Suçlu olsaydım polise de gitmezdim, TV programına da katılmazdım. Mağdurum. Evin satılmasında orada yoktum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

'EŞİM KİMSEYE ZULÜM ETMEMİŞTİR'

Emine Ustael ise R.T.T.'nin suçlamalarını kabul etmeyerek, "Tanık R.T.T.'nin beyanlarını kabul etmiyorum. Eşim kimseyi dövmemiştir. Kimseye de zulüm etmemiştir. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Diğer sanıklar da tahliyelerini talep ederken, mahkeme heyeti tanıkların dinlenilmesine, sanıkların tutukluluk haline karar vererek, duruşmayı erteledi." dedi.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ