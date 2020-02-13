'Palu ailesi' davasında karar açıklandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal’ın (8) kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu Ailesi’nden 6 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında mahkeme kararını açıkladı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael ile Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve avukatları katıldı. Sanık aile üyeleri, güvenlik önlemleri eşliğinde, adliye binasına, arka kapıdan alındı.

Son savunmasında cinayetle bir ilgisi olmadığını savunarak, “Ben hepsinden şikayetçiyim. Herkes Allah’ından bulsun, kimseye hakkımı helal etmiyorum” diyen ailenin damadı sanık Tuncer Ustael’i ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, diğer tutuklu 5 aile üyesine ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.



AA