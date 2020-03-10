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10 Mart 2020 Salı 14:11:30 | Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 14:55:21

Palu Ailesi davasında gerekçeli karar yazıldı: Ceset yok ama cinayet var

Kocaeli'de kamuoyunda "Palu Ailesi davası" olarak bilinen davada Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin verilen kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda cesedin bulunamadığı belirtilirken Meryem Tahnal'ın yaşadığına dair herhangi bir iz olmadığının altı çizildi. Daha önceki bazı olaylarda "Ceset yoksa cinayet de yok" şeklindeki yaklaşım da bu kararla değişmiş oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın öldürüldüğü iddiasıyla 6 kişilik Palu ailesi hakkında açılan davada geçen ay karar açıklandı.

Caner Aktan'ın haberine göre, ailenin damadı Tuncer Ustael'e Meryem Tahnal'ı acı çektirerek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 4 yıl ve ‘başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak' suçundan 3 yıl hapis cezası verildi.

Sanıklardan İsa Palu, Havva Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael, ‘kasten öldürme suçuna iştirak etme' suçundan 12'şer yıl hapis cezası, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 1 yıl 6'şar ay, Fatih Palu'ya ise ‘kasten öldürme suçuna iştirak etme' suçundan 8 yıl 4 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Fatih Palu'nun ayrıca tahliyesine karar verildi.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hükme ilişkin gerekçeli karar yazıldı. Gerekçeli kararda yapılan aramalara rağmen cesedin bulunamadığı ancak delillerin Meryem Tahnal'ın öldüğüne işaret ettiği belirtildi. Gerekçeli kararda ayrıca Meryem Tahnal'ın ölüm nedeni de belirtildi.

"Meryem Tahnal'ın cesedi 2011 ve 2018 yıllarında yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. Bu durumda mahkememizce tespit edilmesi gereken hususlar Meryem Tahnal'ın gerçekten ölüp ölmediği ve ölmüşse bunun nedenidir" denilen kararda şu ifadeler yer aldı:

"Havva Palu ve diğer bazı çocuklar, Meryem Tahnal'ın Tuncer Ustael tarafından darp edildiği, aç bırakıldığı ve soğukta yatırıldığı sonucunda ölerek gömüldüğünü belirtmiştir. Bu anlatım mahkememizce samimi bulunmuştur. Öte yandan Meryem Tahnal'ın hayatta olduğuna dair hiçbir belirti bulunamamıştır. Ne kendisini gören olmuş, ne de yaşadığına dair herhangi bir kayıt bulunmuştur. Meryem Tahnal'ın telefon görüşmesi, bankadan para çekmesi ve herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurması gibi hiçbir kayıt yoktur. Olayın üzerinden geçen zaman ve olay yerindeki yeni yapılaşma dikkate alındığında Meryem Tahnal'ın cesedine ulaşılamaması normaldir. Bu gerekçelerle Meryem Tahnal'ın 20 Aralık 2008 tarihinde öldüğü kabul edilmiştir.

MERYEM TAHNAL'IN ÖLÜM NEDENİ

Maktul olay tarihinde 32 yaşındadır. Herhangi bir sağlık problemi olduğuna dair beyan veya kayıt bulunmamaktadır. Bir kişinin uzun süre ve sık sık darp edilmesi, darp edilirken hayati bölge olan baş bölgesine vurulması, sık sık ve uzun süre aç bırakılması, ayrıca soğuk havada yatırılması bir bütün olarak kişinin ölümüne neden olabilecek olaylardır. Bu itibarla Meryem Tahnal'ın darp edilmesi, aç bırakılması ve soğukta yatırılması sonucu öldüğü sonucuna varılmıştır.

Tüm bu nedenlerle Tuncer Ustael'in maktul Meryem Tahnal'ı kasten öldürdüğü kabul edilmiştir. Tuncer Ustael eylemi bizzat kendi gerçekleştirmiş ve sonuçlandırmıştır. Diğer sanıklar Havva Palu, Ayşe Palu, İsa Palu, Fatih Palu ve Emine Ustael'in ise Meryem Tahnal'ı darp ettikleri konusunda herhangi bir delil yoktur. Ancak bu kişiler sanık Tuncer Ustael'in eylemlerine maktulün yakını olmalarına rağmen hiçbir şekilde engel olmamışlardır. Tam tersine ortak yaşam konusunda Tuncer Ustael'in talimatlarını yerine getirmişlerdir. Ayrıca Meryem Tahnal öldükten sonra kaybolduğuna ilişkin polisi aldatacak beyanlarda bulunmuşlardır."

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