Palandöken'e kayakseverlerden yoğun ilgi!

Türkiye'de kayak sezonunun en erken açan merkez olan Palandöken'de ziyaretçi akınına uğradı. Kayakseverler ile aileleri, hafta sonu tatilini Palandöken'de eğlenceli bir şekilde değerlendirerek renkli görüntüler oluşturdu.

PALANDÖKEN'DE HAFTASONU YOĞUNLUĞU

Palandöken'de kar kalınlığının 54 santimetreye ulaşmasıyla birlikte ziyaretçiler, kızak, snowboard ve kayak takımlarıyla kaymanın keyfini çıkardı.

(AA)