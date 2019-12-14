14 Aralık 2019 Cumartesi 21:24:15 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 21:31:18
Palandöken'e kayakseverlerden yoğun ilgi!
Kayak sezonunun açılmasıyla Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de hafta sonu dolasıyla yoğunluk yaşandı.
Türkiye'de kayak sezonunun en erken açan merkez olan Palandöken'de ziyaretçi akınına uğradı. Kayakseverler ile aileleri, hafta sonu tatilini Palandöken'de eğlenceli bir şekilde değerlendirerek renkli görüntüler oluşturdu.
PALANDÖKEN'DE HAFTASONU YOĞUNLUĞU
Palandöken'de kar kalınlığının 54 santimetreye ulaşmasıyla birlikte ziyaretçiler, kızak, snowboard ve kayak takımlarıyla kaymanın keyfini çıkardı.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Yargıtay'dan emsal karar: Kardeşinin üzerine dökerek yaralanmasına neden olduğu 'kaynar su' silah sayıldı
- Youtuber Arif Gökçek tarafından öldürülen gencin babası konuştu: Alacağı 15 bin liradan dolayı öldürdü
- Bursa'da genç kadını dövüp seyir halindeki araçtan attı
- Antalya'da okulun penceresinden düşen Ayşegül yaşam savaşını kaybetti
- Ceren'in katilinin ifadesi ortaya çıktı: Zevk alarak öldürdüm