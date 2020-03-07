Özgecan'ın katilini cezaevinde öldürene yeniden yargılamada aynı ceza

Özgecan Aslan'ın katil zanlısı hükümlü Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmittin Altındöken 11 Nisan 2016'da, cezaevinde kaldıkları koğuşta mahkum Gültekin Alan'ın tabancalı saldırısına uğradı. Saldırıda Ahmet Suphi Altındöken öldü, babası yaralandı. Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmada Gültekin Alan, ona yardım ettiği iddiasıyla infaz koruma memuru Hacı Ahmet Ö., silahı cezaevine soktuğu iddia edilen hükümlü Hüsamettin B. ve eşi Gamze B., diğer tutuklular Ahmet Tekin B. ve Ferat Y. ile Serkan A. hakkında Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkeme dosya içeriği ile ilgili yayın yasağı getirdi.

YARGITAY KARARI BOZMUŞTU

Mahkeme heyeti, Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Gültekin Alan'ı 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Ayrıca, Alan'a 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten' 18 yıl, 'hakaretten' 1 yıl 4 ay, 'yasak eşyaları cezaevine sokmak, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçlarından 6 yıl, 'infaz koruma memurlarını hürriyetlerinden alıkoymadan' da 4 yıl 5 ay 10 gün olmak üzere toplam 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası daha verildi. Diğer sanıklar delil yetersizliğinden beraat etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ve Alan'ın 'ayrıntılı ifade vereceğim' şeklindeki dilekçesi üzerine Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu.

YENİDEN YARGILANDI

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin bozma kararı üzerine Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Gültekin Alan ile başka suçtan tutuklu sanıklar Ahmet Tekin B. ve Hüsamettin B. tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Hacı Ahmet Ö. ile sanık avukatlarının da geldiği duruşmaya diğer tutuksuz sanıklar katılmadı. Mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Gültekin Alan'ın, 'Tasarlayarak öldürme', 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', sanık Ahmet Tekin B.'yi de 'Tasarlayarak öldürme suçuna azmettirme', 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme', 'infaz kurumuna yasak eşya sokma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Söz hakkı verilen sanıklar ve avukatları son savunmalarını yaptı.

AVUKAT VE MEMURLARI SUÇLADI

Özgecan Aslan'ın katilini cezaevinde öldüren, babasını da öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen sanık Gültekin Alan, davanın içeriğini bütün sanıklardan daha çok kendisinin en iyi bildiğini öne sürerek, olayla ilgili olarak sanıklardan Ahmet Tekin B., Ferhat Y. ile mahkemeye gönderdiği dilekçesinde isimlerini belirttiği avukat ve memurları suçladı. Sanık Ahmet Tekin B. ise savunmasında, olayı televizyondan öğrendiğini iddia ederek suçlamayı kabul etmedi. Diğer sanıklar Hüsamettin B. ve Hacı A.Ö. ise olayla ilgilerinin olmadığını belirtip, beraatlarını istedi.

AYNI CEZAYI ALDI

Son sözleri sorulan sanıklardan Gültekin Alan'ın, sanık Ahmet Tekin B.'nin yalan söylediğini öne sürmesi ve birtakım iddialarda bulunması üzerine mahkeme salonunda Ahmet Tekin B.'nin yakını olduğu öğrenilen ve Alan'a bağıran iki kişi mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Gültekin Alan'a 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Alan, ayrıca 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten' 18 yıl, 'hakaretten' 1 yıl 4 ay, 'yasak eşyaları cezaevine sokmak, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçlarından 6 yıl, 'infaz koruma memurlarını hürriyetlerinden alıkoymadan' 4 yıl 5 ay 10 gün olmak üzere toplam 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Diğer sanıklar ise delil yetersizliğinden beraat etti.

DHA