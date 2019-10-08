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08 Ekim 2019 Salı 20:12:59 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 20:21:35

Öz babasından genç kıza akılalmaz işkence! Sosyal medyada tepkiler büyüyor

Taksim Tarlabaşı’nda bir evde 19 yaşındaki bir genç kıza öz babasının işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir kullanıcının, görüntüleri paylaşarak yardım çağrısına şarkıcı Haluk Levent yanıt verdi.

“19 yaşındaki kıza öz babası işkence yapıyor. Anne yatalak. Hepsi bir psikopatın elinde. Olayın doğruluğunu teyit ettim. Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım. Yer: Taksim / Tarlabaşı Elimde resmi evraklar da var.” notuyla görüntüleri paylaşan kişi ailenin kurtarılması için yardım çağrısında bulundu.

Şarkıcı Haluk Levent paylaşıma yanıt vererek  “Kızımızla biz de ilgileniyoruz! Merak etmeyin!” açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada tepkiler büyüyor...

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