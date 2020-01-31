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31 Ocak 2020 Cuma 23:03:09 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 23:04:01

Oyunları bozuldu! Hepsi tutuklandı

Kocaeli'de sürücü H.G., polisi arayıp, TIR'ındaki 400 bin TL değerinde 24 ton alüminyum kablonun çalındığını ihbar etti. Polisin yaptığı incelemede, H.G.'nin kabloyu sattıktan sonra TIR'ı bir dinlenme tesisine park edip, hırsızlık süsü verdiği belirlendi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Olay, 21 Ocak'ta Çayırova ilçesinde meydana geldi. Bir fabrikadan piyasa değeri 400 bin TL olan 24 ton alüminyum kabloyu nakliyesi için alan H.G., bir süre sonra polisi arayıp, bir dinlenme tesisinden, TIR içinde bulunan kabloların çalındığı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarının görüntülerini inceledi. Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından çevrede araştırma yapan polis ekipleri, H.G.'nin kablo yüklü TIR ile fabrikadan çıktıktan sonra B.D. ve M.E.S. ile iletişime geçip, TIR'ın plakasını çalıntı bir plaka ile değiştirerek İstanbul'a gittiğini ve kabloları Y.G.'ye teslim ettiğini, daha sonra da çalıntı süsü verdiğini belirledi. Eskişehir ve İstanbul'da operasyon düzenleyen polis ekipleri, H.G., B.G., M.E.S. ve Y.G.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA

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