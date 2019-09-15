Oyuncak arabadan dadı dehşeti çıktı

Alper Erdemil (29) ile eşi Fatma Erdemil (27), yaklaşık bir ay önce, kızlarına bakması için N.K. isimli kadınla anlaştı. Her sabah Öykü’yü N.K’nın evine bırakıp, iş çıkışı alan anne-baba, kısa süre sonra küçük kızın vücudunda morluklar olduğunu fark etti.

‘YÜRÜMEYİ ÖĞRENİYOR’

Morlukların nedenini sordukları bakıcıdan, “Kızımız yürümeyi yeni öğreniyor” yanıtı alan çift, Öykü’nün şiddet gördüğünden şüphelendi. Kızını almak için gittiği bir akşam bakıcının evinden bağırma sesleri geldiğini duyan baba, internetten aldığı ses kayıt cihazını Öykü’nün oyuncak arabasına yerleştirdi. Ertesi sabah kızını, oyuncak arabasıyla birlikte bakıcıya teslim etti. Aynı günün akşamında dinlediği ses kaydında ise bakıcı N.K’nın, Öykü’ye “Kes sesini, seni öldürürüm. Sus, sesini kes, yat. Sus artık yeter, sabrım kalmadı” şeklindeki sözleriyle tokat ve ağlama seslerini duydu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ailenin şikayeti üzerine Cumhuriyet savcılığı, bakıcı N.K. hakkında soruşturma başlattı. Aile, dayakçı bakıcının gereken cezayı almasını istedi.