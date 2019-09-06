Oyun oynarken kahreden son

Şahinbey’de anne S.Y, kızı İklim Dilara (7) ve oğlu H.Y’yi (10) evde bırakarak yakındaki bir sağlık ocağına gitti. Yatak odasında oynayan İklim Dilara, gardırobun bozuk olan kapaklarının bağlandığı ipi boğazına geçirdi. Bu esnada dengesini kaybeden küçük kız, yataktan yere düştü. Kız kardeşini kontrol eden H.Y. odaya girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Olay yerine gelen komşular, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Küçük kızın öldüğü belirlendi.