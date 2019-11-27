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27 Kasım 2019 Çarşamba 21:03:46 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 21:04:49

Otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Filistin uyruklu İsrail vatandaşı Siwar Keblaw'ın (20), 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek ölmesiyle ilgili tutuklanan ağabeyi Yahya Keblaw ve babası Zehkerya Keblaw'ın yargılanmasına devam edildi. Siwar Kablaw'ın otopsi raporunda, boğazında ve vücudunun çeşitli yerlerinde morlukların bulunduğu tespit edildi.

Geçtiğimiz 5 Şubat'ta İzmit Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Siwar Keblaw ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturmada genç kızın öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine incelemede bulunulurken, güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Görüntülerde, düşen genç kızın babası ve ağabeyi tarafından eve taşındığı, odasının kapısının kırıldığı ve boğazında morluklar olduğu tespit edildi. Olay sırasında evde bulunan Zekherya Keblaw gözaltına alınırken, olayın ardından kaçan ağabeyi Yahya Keblaw ise İstanbul'da kaldığı otelde yakalandı. Adliyeye sevk edilen baba- oğul, tutuklandı.

İKİNCİ DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ

Zekherya ve Yahya Keblaw'ın Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Alt soydan akrabayı tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Bir önceki duruşmada talep edilen otopsi raporu mahkeme heyetine ulaştı. Otopsi raporunda  Siwar Keblaw'ın boğazında ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunduğu tespit edilirken, Zekherya ve Yahya Keblaw'ın ifadelerinde genç kızın vücudundaki morluklarla ilgili herhangi bir bilgileri olmadığını söyledikleri öğrenildi.

'EVE TAŞIRKEN ACI ÇEKİYORDU, BANA YARDIM EDİN DİYORDU'

Yahya Keblaw, mahkemedeki ifadesinde kız kardeşi Siwar Keblaw'ın evlerinin balkonundan düşmesinin ardından babası Zekherya Keblaw ile aşağı inerek ona yardım ettiklerini belirterek, "Kardeşim koşarak balkondan aşağı atladı. Kız kardeşime yardım etmek için babamla beraber aşağıya indik ve onu eve taşıdık. Eve götürürken kız kardeşim sürekli 'Acı çekiyorum, bana yardım edin' diyordu. Eve götürdüğümüzde durumu o kadar da kötü görünmüyordu. Yüzüne serinlemesi için su serptim. Babam bana hemen İsrail’e gidip, kız kardeşime hastanede bakacak annem ya da eşimi getirmemi söyledi. Ben evden çıkıp İstanbul’a gittim, oradan da İsrail'e gidip eşimi ya da annemi alıp Türkiye'ye dönecektim" dedi.

'KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEK İSTESEYDİ HEDİYELERLE GELMEZDİ'

Duruşmada savunma yapan, Yahya Keblaw'ın avukatı, müvekkilinin kız kardeşini ziyaret etmek için Türkiye'ye geldiğini, beraberinde parfüm ve çikolata gibi hediyeler getirdiğini belirterek, "Müvekkilim kardeşini öldürmek isteseydi, neden elinde hediyelerle Türkiye'ye gelsin? Müvekkilim gözaltına alındığında elinde bir çanta olduğu görülüyor ve hediyeler de bu çantanın içerisindeydi. Bu çanta kayboldu, bu yüzden delil niteliğindeki hediyelerimiz de kaybolmuştur" diye konuştu.

Duruşmada sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek tahliyelerini isterken, Cumhuriyet Savcısı mütalaasında kaybolduğu iddia edilen ve içerisinde hediyelerin bulunduğu çantanın bulunması için emniyet müdürlüğüne yazı yazılmasını ve sanıkların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, duruşmayı 11 Şubat 2020 tarihine erteledi.

DHA

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