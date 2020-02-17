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17 Şubat 2020 Pazartesi 00:44:57 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 00:45:53

Otomobille çarptığı kişinin cesedini su kuyusuna atmışlar

Konya'nın Ilgın ilçesinde, dün geceden beri kayıp olan Osman Karayel'in (55) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Jandarmanın gözaltına aldığı sürücü İ.G. (42) ifadesinde, olayı itiraf ederken, kazayla çarpıp ölümüne neden oldukları Karayel'in cesedini su kuyusuna attıklarını anlattı. Jandarma İ.G. ile birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı. Karayel'in cesedi ise kuyudan çıkarıldı.

İlçeye bağlı Çiğil Mahallesi'nde, öğlen saatlerinde, Çiğil Jandarma Komutanlığı'na giden Ş.K., eşi Osman Karayel'in dün gece eve gelmediğini söyleyip, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Osman Karayel'in dün gece saat 23.00 sıralarında evine gitmek üzere kahvehaneden çıktığını ancak bir daha kendisini gören olmadığını tespit etti.

Araştırmayı derinleştiren jandarma, Ilgın-Derbent yolunda Dığrak Mahallesi girişinde yürüyen Karayel'e bir otomobilin çarptığını belirledi. Otomobilin plakasından yapılan araştırmada sürücünün İ.G. olduğu saptandı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla İ.G. yakalanarak gözaltına alındı.

ÖNCE ÇARPTI, SONRA SU KUYUSUNA ATTI

İ.G.'nin, jandarmadaki ifadesinde, otomobilde 2 arkadaşı ile birlikte olduğunu söyleyip, Karayel'e çarptıklarını itiraf ettiği, Karayel'in öldüğünü anlayınca olay yerinden kaçtıklarını ve ardından yanına bir akrabasını alarak tekrar olay yerine gelip, Karayel'in cesedini yakınlardaki bir su kuyusuna attıklarını anlattığı öğrenildi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Jandarma İ.G. ile birlikte iki arkadaşı ve akrabasını da gözaltına alırken, ifadesi doğrultusunda su kuyusuna gitti. Burada yapılan aramada Karayel'in cesedine ulaşıldı. Ceset, kuyudan çıkartılıp, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

DHA

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