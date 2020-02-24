  • Bist 100
    114984
  • Dolar
    6,1435
  • Euro
    6,6477
  • Altın
    322,8230
İstanbul
6 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Diyabet karaciğer kanseri riskini artırıyor Diyabet karaciğer kanseri riskini artırıyor
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed istifa etti Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed istifa etti
İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul ve o iller için sağanak uyarısı Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul ve o iller için sağanak uyarısı
İnsanlığın bittiği an! İsrail askeri cenazeyi buldozerle sürükledi İnsanlığın bittiği an! İsrail askeri cenazeyi buldozerle sürükledi
İnsanlığın bittiği an! Katil İsrail askeri cenazeyi buldozerle sürükleyerek parçaladı İnsanlığın bittiği an! Katil İsrail askeri cenazeyi buldozerle sürükleyerek parçaladı
Otomobiliyle takla attı, itfaiye kurtardı Otomobiliyle takla attı, itfaiye kurtardı
Anadolu’ya halka arz seferi! SPK ve Borsa İstanbul tam kadro sahaya iniyor! Anadolu’ya halka arz seferi! SPK ve Borsa İstanbul tam kadro sahaya iniyor!
52 bin öğrenciye 450 milyonluk destek 52 bin öğrenciye 450 milyonluk destek
Deprem’de hayatını kaybeden Miraç Can’ın sınıfında hüzünlü ders Deprem’de hayatını kaybeden Miraç Can’ın sınıfında hüzünlü ders
Son dakika: BBC'nin algı operasyonu tutmadı! Tam 5 maaşlı çıktı... Son dakika: BBC'nin algı operasyonu tutmadı! Tam 5 maaşlı çıktı...
Diplomasi çare olmadı! Kayıp 160 milyon dolar Diplomasi çare olmadı! Kayıp 160 milyon dolar
Akılalmaz israf! Gıda israfı 1,3 milyar tona ulaştı! Serpme kahvaltıda israf 100 milyar lira Akılalmaz israf! Gıda israfı 1,3 milyar tona ulaştı! Serpme kahvaltıda israf 100 milyar lira
Çin'de ölenlerin sayısı 2 bin 594'e yükseldi Çin'de ölenlerin sayısı 2 bin 594'e yükseldi
Düğünlere de sigorta dönemi başladı! Her 10 düğünden 2’si iptal ediliyor Düğünlere de sigorta dönemi başladı! Her 10 düğünden 2’si iptal ediliyor
200 meslek mercek altına alınıyor! 200 meslek mercek altına alınıyor!
İran’dan son uçak İstanbul Havalimanı’na geldi İran’dan son uçak İstanbul Havalimanı’na geldi
Manisa Akhisar'da 4.8 büyüklüğünde deprem Manisa Akhisar'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Pilates salonlarına yatırım kazandırıyor: Aylık gelir 100 bin lirayı buluyor Pilates salonlarına yatırım kazandırıyor: Aylık gelir 100 bin lirayı buluyor
Avrupa'yı birbirine düşüren Kovid-19 kararı Avrupa'yı birbirine düşüren Kovid-19 kararı
CHP’nin Anadolu Yakası’nın en büyük parkı iddiasıyla açtığı park şantiye alanına döndü! CHP’nin Anadolu Yakası’nın en büyük parkı iddiasıyla açtığı park şantiye alanına döndü!
Haftanın ilk gününde açılış rakamları belli oldu! Haftanın ilk gününde açılış rakamları belli oldu!
Bakan Ersoy, Çıldır gölü için düğmeye bastı! Bakan Ersoy, Çıldır gölü için düğmeye bastı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Şubat 2020 Pazartesi 09:21:07 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 09:27:03

Otomobiliyle takla attı, itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı.

Dün gece U.T. idaresindeki otomobil yoldan çıkarak takla attı. Bankete düşen otomobilin sürücüsü U.T. sıkıştığı yerden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.Olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER