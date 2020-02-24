Otomobiliyle takla attı, itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı.

Dün gece U.T. idaresindeki otomobil yoldan çıkarak takla attı. Bankete düşen otomobilin sürücüsü U.T. sıkıştığı yerden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.Olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA