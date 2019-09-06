Otomobilin arka camıyla koltuğu arasında uyudu!

Beykoz Riva yolunda seyir halinde olan otomobilin arka camı ile koltuk arasında uyuyan çocuk görenleri şaşkına çevirdi. Araç sürücüsü ise uyuyan çocuğa aldırmadan yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

DİĞER SÜRÜCÜLER ŞAŞKINA DÖNDÜ



Beykoz Riva yolunda geçtiğimiz gün kaydedilen görüntülerde, seyir halinde olan bir otomobilin arka camı ile koltuğu arasında yatan çocuğun orada uyuduğu görüldü. Uyuyan çocuğu gören diğer sürücüler şaşkına döndü. Araç sürücüsü, çocuğun düşme riskine aldırmadan yoluna devam etti. Uyuyan çocuğun ise dönerek farklı pozisyonlarda uykusuna devam ettiği gözlendi.

CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ



O ilginç anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuk seyir halindeki otomobilin arka camı ile koltuğu arasında uyuyor. Sürücü ise çocuğun düşme riskine aldırmadan yoluna devam ediyor.

(İHA)