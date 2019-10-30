Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 7 yaralı

Kaza, geç saatlerde Büyükmangıt Mahallesi Traktörcüler Sitesi yakınında meydana geldi. Recep Bilgi (28) yönetimindeki 01 CZB 48 plakalı otomobil, sürücünün yolda fırlayan yavru kediyi ezmemek için ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkıp, park halindeki çelik blok yüklü 41 VF 766 plakalı TIR'a çarptı. Kazada yaralanan sürücü Bilgi, yanındaki Maşallah K., Elif K., Emine K., Nazlıhan K., Ceylan Y. ve Keziban B., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından yolda durmaya devam eden yavru kedi ise vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.



Polis, kazayla ilgili soruştura başlattı.

(DHA)