Otomobil kaldırıma çıktı, 4 kişi ezilmekten son anda kurtuldu

Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi’ndeki ışıklı kavşakta Hayri Okutan’ın kullandığı 07 JB 760 plakalı otomobil, Fatma Binnaz Küçük’ün kullandığı 07 LS 844 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Fatma Binnaz Küçük’ün kullandığı otomobil, kaldırıma çıkarak bir iş yerinin önündeki masa ve sandalyelere çarparak durabildi.

Kazadan saniyeler önce bir şeyler yiyip, içtikleri masadan kalkan 4 kişi ise otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı

İş yerinin önünde 4 kişi, masadan kalkarak ayrıldığı görülürken, yaklaşık 1 dakika sonra kazanın meydana geldiği ve otomobilin masa ve sandalyelere çarptıktan sonra durduğu görüntülerde yer aldı. Görüntülerde kazayı gören işletmeciler ve çalışanların iş yerinden çıkması ve yaşadıkları şaşkınlık da görüldü.

DHA