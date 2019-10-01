Otobüsün yayalara çarptığı kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi

Ankara'da halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, toprağa verildi.

Mamak ilçesindeki kazada yaşamını yitiren Türkan Kayış (48), Muzaffer Emre Sarıyıldız (21) ile Younıs Abdullah (28), Mamak Ortaköy Mezarlığı Camisi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, hayatını kaybedenlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye çelenk gönderdi.

Cenazeler, kılınan namazın ardından Mamak Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, cenaze töreni öncesi yaptığı açıklamada, kaza sebebinin teknik incelemelerin ardından ortaya çıkacağını belirterek, "Ama frene basmadığı çok net gözüküyor. Bir özel durum olmuş gözüküyor. Bir rahatsızlık geçirmiş olabilir ya da dikkatini dağıtan başka bir şey var ama sonuçta çok üzücü." diye konuştu.

Kaza sonrası alınacak tedbirler ve denetimlere ilişkin Köse, şunları kaydetti:

"Ne yapılabilir diye konuşuyoruz, biraz daha neler yapılabilir diye. Denetimlerin artması önemli. Psiko teknik deneylerin ya da testlerin biraz daha sık yapılması belki. Biraz daha bilinçlenmenin sağlanması. Burada hız sorunu yok, başka yerlerde var. Hız sorunu durağa yetişme, müşteriyi alma o tür şeyler var. Önümüzdeki günlerde Büyükşehir'de bu konuyu gündeme getireceğiz. Tabii yetki EGO'da, Ankara Büyükşehir'de ama sorumluluk hepimizin. Vatandaş bizim vatandaşımız. Hep beraber, oradaki görevli arkadaşlarla beraber koordineli bir çalışma yapmayı önereceğim."

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün özel halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu 3'ü olay yerinde, 1'i ise hastanede olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

(AA)