  • Bist 100
    96718.5
  • Dolar
    5,8352
  • Euro
    6,4329
  • Altın
    283,0690
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Antalya'daki kuyumcu hırsızlığında şüpheli serbest bırakıldı Antalya'daki kuyumcu hırsızlığında şüpheli serbest bırakıldı
Hamas sözcülerinden Kasım: Halkımızın devrimi sürecek Hamas sözcülerinden Kasım: Halkımızın devrimi sürecek
"Fındık Toplamaya Büyükşehir Eli Dokunuyor" projesinde olumlu sonuçlar alındı "Fındık Toplamaya Büyükşehir Eli Dokunuyor" projesinde olumlu sonuçlar alındı
İran'dan nükleer anlaşmaya uymamada "3. Adım" açıklaması İran'dan nükleer anlaşmaya uymamada "3. Adım" açıklaması
Bozcaada açıklarındaki gemi su almaya başladı Bozcaada açıklarındaki gemi su almaya başladı
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tamamlandı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tamamlandı
Otomotivde Rusya'ya 500 milyon dolar ihracat hedefi Otomotivde Rusya'ya 500 milyon dolar ihracat hedefi
Filistin'den İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki Filistin'den İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki
Otobüste fenalaşan ADOR Başkanı Kudret İdemci hayatını kaybetti Otobüste fenalaşan ADOR Başkanı Kudret İdemci hayatını kaybetti
Hafter güçleri Mitiga Havalimanı'na saldırdı: 4 yaralı Hafter güçleri Mitiga Havalimanı'na saldırdı: 4 yaralı
Abdurrahim Albayrak'tan Falcao paylaşımı Abdurrahim Albayrak'tan Falcao paylaşımı
11 yaşındaki çocuğun arkadaşının evini kurtarma çabası duygulandırdı 11 yaşındaki çocuğun arkadaşının evini kurtarma çabası duygulandırdı
Irak'ın kuzeyinde öldürülen 5 teröristin PKK’nın sözde istihbarat ve özel güç unsurları olduğu belirlendi Irak'ın kuzeyinde öldürülen 5 teröristin PKK’nın sözde istihbarat ve özel güç unsurları olduğu belirlendi
İran nükleer anlaşmaya uymamada '3. Adım' açıklaması: Perşembe günü devreye sokacağız İran nükleer anlaşmaya uymamada '3. Adım' açıklaması: Perşembe günü devreye sokacağız
Lübnan'dan İsrail tarafına tanksavar atışı yapıldığı iddia edildi Lübnan'dan İsrail tarafına tanksavar atışı yapıldığı iddia edildi
ABD'de Dorian kasırgası için alarm 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi ABD'de Dorian kasırgası için alarm 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi
Polis özel harekat alımları 2019 ne zaman yapılacak? Polis özel harekat başvuru şartları 2019 Polis özel harekat alımları 2019 ne zaman yapılacak? Polis özel harekat başvuru şartları 2019
11 yaşındaki çocuk: İnsanlık görevimizi yaptık 11 yaşındaki çocuk: İnsanlık görevimizi yaptık
Şişli’de İran uyruklu uyuşturucu satıcısının evi uyuşturucu imalathanesi çıktı Şişli’de İran uyruklu uyuşturucu satıcısının evi uyuşturucu imalathanesi çıktı
Diagne ile 5 kulüp ilgileniyor Diagne ile 5 kulüp ilgileniyor
Beşiktaş, Lois Diony ile anlaşmaya vardı Beşiktaş, Lois Diony ile anlaşmaya vardı
İskoçya derbisinde gülen taraf Celtic İskoçya derbisinde gülen taraf Celtic
Şile'de balıkçılar 'Vira bismillah' dedi Şile'de balıkçılar 'Vira bismillah' dedi
DGS sonuçları ne zaman belli olur? DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? DGS sonuçları ne zaman belli olur? DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Eylül 2019 Pazar 18:04:41 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 18:07:54

Otobüste fenalaşan ADOR Başkanı Kudret İdemci hayatını kaybetti

Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ADOR) Başkanı Kudret İdemci, rehberlik yaptığı tur otobüsünde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir acente adına rehber olarak görevli olduğu tur otobüsüyle Adana'dan Karadeniz Bölgesi'ne giden İdemci, Çorum'un Alaca ilçesi yakınlarında fenalaştı.

İlk müdahaleyi otobüstekilerin yaptığı İdemci'ye, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi de müdahalede bulundu ancak kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen İdemci'nin cenazesi, Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İdemci'nin vefatı nedeniyle gezinin iptal edildiği öğrenildi. 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ