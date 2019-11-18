Otobüs şoförünün ihmali yaşlı kadının hayatına mal oldu
Rusya'da bir otobüs sürücüsünün ihmali yaşlı kadının hayatına mal oldu. Rusya'nın başkenti Mokova'da son durağa gelen otobüsün sürücüsü, tüm yolcuların otobüsten inmesiyle birlikte yerinden kalktı, ancak el frenini çekmeyi unuttu. Otobüsün öne doğru hareket etmesiyle birlikte, o sırada otobüsün önünden torunuyla birlikte geçmekte olan yaşlı bir kadın, otobüsün altında kaldı.
Olay, başkent Moskova'da bulunan Akademika Pavlova Caddesi'nde meydana geldi. Son durağa gelen otobüsün sürücüsü, tüm yolcuların otobüsten inmesiyle birlikte yerinden kalktı, ancak el frenini çekmeyi unuttu. Otobüsün öne doğru hareket etmesiyle birlikte, o sırada otobüsün önünden torunuyla birlikte geçmekte olan yaşlı bir kadın, otobüsün altında kaldı. Otobüs, sürücünün müdahale etmesi sonucu durduruldu ve yaşlı kadın olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaşlı kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini ve çocuğun durumunun iyi olduğunu açıkladı.
(DHA)
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