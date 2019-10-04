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04 Ekim 2019 Cuma 09:34:43 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 09:42:16

Otobüs durağa daldı bir genç canından oldu... Şaka gibi tazminat!

Ankara'daki İncirli- Kızılay hattında görev yapan EGO otobüs şoförü Halit B., 19 Temmuz 2013’te kullandığı aracın kontrolden çıkması sonucu, Günsazak Caddesi üzerindeki durakta bekleyen vatandaşlara çarptı. Otobüsün altında 32 metre sürüklenen Fuat Yalın (28) olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Otobüs şoförü Halit B., hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan dava açıldı. Şoför Halit B. savunmasında Teknik arızdan dolayı araç kendiliğinden hızlandı iddiasında bulundu.

Davaya bakan Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin istediği bilirkişi raporunda şoför Halit B.’nin birinci derecede asli kusurlu olduğu ifade edildi. Raporda, EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanlığı yetkilerinin ise ikinci derecede kusurlu oldukları belirtildi. Mahkeme, 2014’te sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi verilen cezayı az bularak, kararı bozdu.

Yerel mahkeme, 2016’da sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi ikinci temyizde sanığa fazla ceza verildiğini belirterek kararı bir kez daha bozdu. Mahkeme bu kez sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Yargıtay 16 Mayıs 2019’da kararı onadı. İnfaz hükümlerine göre, sanık 2 ay açık cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalacak. Kararın kesinleşmesinin ardından mahkeme, kazada ikinci derecede kusurlu bulunan EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanlığı yetkilileri hakkında 27 Haziran’da suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre ceza yargılaması sürerken Yalın’ın ailesinin avukatı Kenan Maçoğlu, Ankara 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi’ne maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açtı. Açılan tazminat davasında ise “vefat eden kişinin davacıların tek çocuğu olması nedeniyle davacıların yaşamış oldukları üzüntü, acı ve ızdırap” dikkate alınarak 150 bin TL manevi, 100 bin TL de maddi tazminat ödenmesine hükmedildi. Avukat Maçoğlu, davanın 6 yıldır devam ettiğine dikkat çekerek, “EGO, hükmedilen cüzi miktardaki tazminatı ödememek için süreci uzatmaktadır” dedi.

(DHA)

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