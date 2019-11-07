Otizm, gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Vatandaşlar "Otizm nedenleri nelerdir? Otizm nedir nasıl anlaşılır?" sorularının yanıtını araştırıyor. Otizm hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar Otizmin nedenlerini, nasıl anlaşıldığını ve tedavisinin olup olmadığını sorguluyor. Otizm genellikle ilk 3 yaşta başlayan ve hayat boyu devam eden, kişinin etrafıyla sözel ve sözel olmayan şekilde uygun ilişki kuramaması şeklinde ifade edebileceğimiz gelişimsel bir bozukluktur. Günümüzde basit testler ile tanısı erken konulabiliyor. Otizm hakkında detaylar haberimizde sıralanıyor.

OTİZM NEDİR, NASIL ANLAŞILIR?

Otizm tanısında en önemli dönem 18 aydır. Erken yaşlarda gözlenebilen otizmin belirtileri şunlardır:

Göz teması kurmama

Konuşmama

Çağrılınca bakmama

Dinlememe

Komutları anlamama

Dikkat problemi

Kısıtlı ve tekrarlayıcı davranışlar, ilgi alanı

İlişki kurma ihtiyacı hissetmeme



Otistik kişilerde iletişim ve sosyal etkileşim yetileri şiddetli bozukluk gösterir ve gelişmede bir uyumsuzluk ortaya çıkar. Otizm, erkek çocuklarda kızlara oranla 3-4 kat daha fazladır. Otizmin toplumda görülme oranı binde 2-5, bir otistik çocuğun kardeşinin otistik olma oranı yüzde 3-8, bir otistik çocuğun benzer ikizinin otistik olma oranı yüzde 60'tır.

OTİZM NEDENLERİ NELERDİR?

Otizmin nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir.Otizm’de çok sayıda genin hastalıktan sorumlu olduğu düşünülmekte ve hastalığın tedavisinde genlerdeki bozukluğa etki eden ilaçlar geliştirilmeye çalışılmaktadır.

İlerleyen yıllarda otizmi olan çocukların bir kısmında bu tedavilerin olumlu sonuçlar yaratacağı öngörülmektedir.

OTİZM TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Otizm tedavisinde erken teşhis ve tedavi büyük önem taşır.Tedavinin amacı otizmli bireyin sosyal ve bireysel yeteneklerini geliştirmektir. Bu amaçla davranışsal eğitim ve özel terapiler uygulanır. Uygulanacak tedavinin aileye uygun olması da önemlidir. Konuşma terapisi, motor yetenekleri artırmaya yönelik terapiler, sosyal ileşim becerisini kazandırmaya yönelik terapiler uygulanan tedaviler arasındadır.

İlaçlar, depresyon, dikkat eksikliği-hiperaktivite, obsesif kompulsif bozukluk gibi otizme eşlik eden durumlarda kullanılabilir.

Otizm tedavisinde ebeveyn eğitimi de son derece önemlidir. Otizm konusunda ailelere destek veren yasal sivil toplum kuruluşları vardır.