Oteller bayramda fulledi
Türkiye’nin sahil şeridinde yer alan illerde Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Birçok tatil bölgesindeki otellerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Çanakkale'den Antalya’ya uzanan sahil şeridinde turist yoğunluğu yaşanıyor. Serin suları, ince kumu ve güneşin yanında kültürel zenginlikleriyle de turistlerin ilgisini çeken Ege ve Akdeniz, bayram tatilinde vatandaşların ilk tercihleri arasında yer aldı.
Ege ve Akdeniz’e akın
Ege’de Çeşme, Kuşadası, Didim, Marmaris, Bodrum; Akdeniz’de Fethiye, Kaş, Kemer, Alanya gibi popüler turizm destinasyonları tatilcilerin seçenekleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin önemli tatil merkezlerinde yaşanan yoğunlukların etkisiyle söz konusu bölgelerde yer alan otellerde de doluluk oranları yüzde 100’e ulaştı.
Marmaris’te yer yok
Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Basın Sözcüsü Fahri Tan, Marmaris’te bulunan otellerin yüzde yüz doluluğa ulaştığını belirterek, “Yoğun talep nedeniyle, bayram dönemini çok erkenden satışa kapatmak zorunda kaldık” dedi. Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar da “Kurban Bayramı'nda otellerde yüzde 100 doluluk bekliyoruz. Çok fazla yazlık var, bu evlerin ve otellerin dolacağını düşünürsek 1 milyonun üzerinde bir turist hareketliliği olacaktır” ifadelerini kullandı.
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