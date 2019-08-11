Oteller bayramda fulledi

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Çanakkale'den Antalya’ya uzanan sahil şeridinde turist yoğunluğu yaşanıyor. Serin suları, ince kumu ve güneşin yanında kültürel zenginlikleriyle de turistlerin ilgisini çeken Ege ve Akdeniz, bayram tatilinde vatandaşların ilk tercihleri arasında yer aldı.

Ege ve Akdeniz’e akın

Ege’de Çeşme, Kuşadası, Didim, Marmaris, Bodrum; Akdeniz’de Fethiye, Kaş, Kemer, Alanya gibi popüler turizm destinasyonları tatilcilerin seçenekleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin önemli tatil merkezlerinde yaşanan yoğunlukların etkisiyle söz konusu bölgelerde yer alan otellerde de doluluk oranları yüzde 100’e ulaştı.

Marmaris’te yer yok

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Basın Sözcüsü Fahri Tan, Marmaris’te bulunan otellerin yüzde yüz doluluğa ulaştığını belirterek, “Yoğun talep nedeniyle, bayram dönemini çok erkenden satışa kapatmak zorunda kaldık” dedi. Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar da “Kurban Bayramı'nda otellerde yüzde 100 doluluk bekliyoruz. Çok fazla yazlık var, bu evlerin ve otellerin dolacağını düşünürsek 1 milyonun üzerinde bir turist hareketliliği olacaktır” ifadelerini kullandı.