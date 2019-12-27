ÖSYM Başkanından KPSS 2019/7 açıklaması: KPSS 2019/7 sonuçları bugün açıklanıyor! KPSS 2019/7 ekranı

KPSS 2019/7 sonuçlarında geri sayım sürüyor. 2019/7 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını bekleyen adaylar, sonuçlarla ilgili arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırma yapıyor. Sonuçların açıklanması taleplerini Twitter üzerinden aktaran adaylara yanıt ÖSYM Başkanından yanıt geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis AYGÜN KPSS 2019/7 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını bugün açıklayacaklarını ifade etti.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2019/7 SONUÇLARI

Sağlık Bakanlığı farkı branşlarda toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla alım yapıyor. Sağlık Bakanlığı atamaları için tercihler 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapıldı. Tercih yapan adaylar, sonuçlarını bugün görüntüleyebilecek. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

SAĞLIK BAKANILIĞI PERSONEL ALIMI KADROLARI

Bakan Koca, sözleşmeli personel alımı için kadroları "7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız" şeklinde sıraladı.