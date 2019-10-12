  • Bist 100
    99027.8
  • Dolar
    5,8886
  • Euro
    6,5138
  • Altın
    281,6270
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Dönüşüm Toplantısı ve Sergi Açılışı Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Dönüşüm Toplantısı ve Sergi Açılışı
Bulgaristan Başbakanı Borisov: Brüksel, Türkiye'ye saldırgan tavrını bıraksın Bulgaristan Başbakanı Borisov: Brüksel, Türkiye'ye saldırgan tavrını bıraksın
Azerbaycanlı gazilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek Azerbaycanlı gazilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Harekat aleyhine manipülasyonda TSK'nın envanterinde olmayan tankın görselini kullandılar Harekat aleyhine manipülasyonda TSK'nın envanterinde olmayan tankın görselini kullandılar
Zorla silah altına alınan Araplar YPG/PKK'dan kaçıyor Zorla silah altına alınan Araplar YPG/PKK'dan kaçıyor
Siyanür içti ve yaşamına son verdi Siyanür içti ve yaşamına son verdi
Nebiyan kestanesi üreticisinin yüzünü güldürüyor Nebiyan kestanesi üreticisinin yüzünü güldürüyor
Lübnanlı gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek Lübnanlı gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
HDP önündeki eylemde 40'ıncı gün HDP önündeki eylemde 40'ıncı gün
Teröristler yine gazetecilere saldırdı Teröristler yine gazetecilere saldırdı
Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı
Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşılıyor Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşılıyor
İçişleri Bakan Soylu: Teröre coğrafyamızın hiçbir noktasında müsamaha etmeyeceğiz İçişleri Bakan Soylu: Teröre coğrafyamızın hiçbir noktasında müsamaha etmeyeceğiz
Milan, Lille'de oynayan milli futbolcu Zeki Çelik'in peşinde Milan, Lille'de oynayan milli futbolcu Zeki Çelik'in peşinde
Osmanlı ekmeği Karadeniz ürünleriyle tatlandı Osmanlı ekmeği Karadeniz ürünleriyle tatlandı
Yeşilay'dan sigara bağımlılarına psikososyal destek Yeşilay'dan sigara bağımlılarına psikososyal destek
Irak Başbakanı, gösterilerdeki şiddetin araştırılması için komisyon kurdu Irak Başbakanı, gösterilerdeki şiddetin araştırılması için komisyon kurdu
Pencere korkuluklarına başı sıkışan küçük çocuğu itfaiye kurtardı Pencere korkuluklarına başı sıkışan küçük çocuğu itfaiye kurtardı
Dışişleri Bakanlığından "DEAŞ'lılar" hakkında flaş açıklama Dışişleri Bakanlığından "DEAŞ'lılar" hakkında flaş açıklama
Irak Başbakanı, gösterilerdeki şiddetin araştırılması için komisyon kurdu Irak Başbakanı, gösterilerdeki şiddetin araştırılması için komisyon kurdu
Bosna Hersek'te İslam Birliği Başkanı Kavazovic oldu Bosna Hersek'te İslam Birliği Başkanı Kavazovic oldu
Bakanlık gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri açıkladı Bakanlık gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri açıkladı
Feyzioğlu: ABD'li, Alman ve Fransız gazeteciler hedef alınsaydı dünyayı yerinden oynatırlardı Feyzioğlu: ABD'li, Alman ve Fransız gazeteciler hedef alınsaydı dünyayı yerinden oynatırlardı
Hollanda televizyonundan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler Hollanda televizyonundan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Ekim 2019 Cumartesi 16:58:14 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 16:59:25

Osmanlı ekmeği Karadeniz ürünleriyle tatlandı

Ordu'da bir firma tarafından 13 farklı tahıl unu ve baharat çeşitleriyle 5 saatte hazırlanabilen ekmek, büyüklüğü ile dikkat çekiyor.

Ordu'da bir işletme tarafından yapılan ve "Osmanlı ekmeği" olarak bilinen ekmek, fındık ve mısır unu başta olmak üzere 13 farklı tahıl unu ve baharat çeşitleriyle yapıldıktan sonra tartılarak satılıyor.

Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'ndeki bir market zincirine ait fırında, uzunluğu yaklaşık 3 metre gelen, kilosu ise ortalama 15-20 kiloyu bulan Osmanlı Ekmeği yapılıyor.

Fırın ustası tarafından yöreye has fındık ve mısır ununun yanı sıra çavdar, haşhaş tohumu, dere otu, çörek otu, çekirdek içi, susam, sarı ve mavi haşhaş ile yulaf ezmesi gibi ürünlerin karışımıyla elde edilen ekmek, yaklaşık 5 saatte hazırlanıyor.

Uzun süre bayatlamadan da kalabilen ekmeğe yöre halkı tarafından oldukça ilgi gösterilirken, ekmeğin kilogramı ise 7 liradan satışa sunuluyor. 

Firmanın üretim müdürü ziraat mühendisi Ece Biroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı ekmeğinin Türkiye'de farklı illerde bilinen ve farklı karışımlarla hazırlanan bir ekmek çeşidi olduğunu söyledi.

Bazı yörelerde ekmeğin 7 farklı çeşit kullanılarak yapıldığını kaydeden Biroğlu, kendi firmalarının ise bu çeşidi başta fındık ve mısır olmak üzere 13 çeşide çıkardığını belirtti.

Ekmeğin fırın ustaları tarafından titizlikle hazırlanarak tüketiciye sunulduğunu aktaran Biroğlu, daha önce tepsilerde hazırladıkları ekmeği artık kilo bazına taşıdıklarını ve şu anda 20 kiloya varan ekmek hazırlayabildiklerini dile getirdi.

Eski günlerin lezzeti olarak bir ekmeği Ordu'ya has ürünlerle buluşturdukları için mutlu olduklarını ifade eden Biroğlu, ekmeğin sağlık yönünden de faydalı olduğunu, bu nedenle ekmeğe fazla rağbet gösterildiğini vurguladı.

Ekmek kolay bayatlamayan bir özelliğe sahip

Biroğlu, ekmeği dilimleyerek kilogram olarak satışa sunduklarını aktararak, "Ekmeğimiz kolay kolay bayatlamayan bir özelliğe sahip. Normal ekmekler bir günde bayatlarken, bu ekmek en az 3-4 gün taze kalabiliyor. Ekmeği buzdolabına koyduğunuz zaman ömrü daha da uzamaktadır." dedi.

Ekmekte tam buğday, kepek ve çavdar olduğundan dolayı diyet yapan ve şeker hastaları tarafından da tercih edildiğini söyleyen Biroğlu, ekmeği şu anda Ordu'da yapan tek firma olduklarını sözlerine ekledi.

Fırın ustası Erhan Şahin ise Osmanlı ekmeğini, 13 çeşit ürünle karıştırarak hazırladıklarını aktardı.

Ekmeğin içerisine fındık da koyduklarını belirten Şahin, ekmeğin kilo ve boyutunun fazla olması nedeniyle uzun uğraşlar sonucu hazırladıklarını anlattı.

Ordulu vatandaşlar da ekmeğin normal ekmeklerden farklı olduğunu ve içeriğinin çok zengin olması nedeniyle bu ekmeği lezzetli bulduklarını kaydetti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ