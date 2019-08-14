Osmaniye'de otomobil ile tanker çarpıştı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Muzaffer Bilben'in (40) kullandığı 61 DT 233 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Şekerdere Viyadüğü'nde aynı yönde seyreden ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 63 FK 838 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı.

Kontrolden çıkarak refüje çarpıp ters dönen otomobildeki sürücü ile araçta bulunan Mehtap (41), Yakup (15) ve Emine Eylül Bilben (4) yaralandı.

Ambulanslarla kent merkezi ile Düziçi ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan çocukların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(AA)