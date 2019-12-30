Osmaniye’de tartıştığı annesini boğarak öldürdü!

Edinilen bilgiye göre olay merkez Cemalpasa mahallesi 1618 sokakta bulunan evde meydanda geldi. Aynı evde emekli öğretmen babası Mehmet Catlbas (59) ve annesi Fatma Çatalbaş(55) ile birlikte yasayan Muhammet Haktan Çatalbaş babası mahallede bulunan camiye yatsı namazına gidince annesi ile evde baş başa kaldı.

Anne oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası Muhammet Haktan Çatalbaş annesi Fatma Çatalbaş’ı boğarak öldürdü. Evden çıkıp Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden katil zanlısı "Annemi öldürdüm" deyip teslim oldu.

Muhammet Haktan Çatalbaş’ın beyanı üzerine eve gelen polis ekipleri Fatma Çatalbaş’ı evin içinde yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. O esnada namazdan çıkan Mehmet Çatalbas da eve geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatma Çatalbaş’ı ambulans ile ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Fatma Çatalbaş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yapılan ilk incelemede ellerinde boğuşma izi olduğu ve kurtulmak için çok çabaladığı tespit edilen Fatma Çatalbaş’ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kadirli Ilçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltına bulunan katil zanlısı gencin annesini neden öldürdüğüne dair sorgusu sürüyor. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.