15 Mart 2020 Pazar 14:43:08 | Son Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 14:43:55
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Osmaniye’de saat 13.35’te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’tan yapılan son dakika açıklamasına göre Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.35’te olan deprem yerin yaklaşık 19 kilometre derinliğinde yaşandı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.35'te Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 18,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.