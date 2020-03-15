Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.35'te Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 18,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.