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08 Ekim 2019 Salı 18:53:20 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 18:54:15

Orta Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden Kastamonu ve Sinop için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve yağışla ilgili yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

AA

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