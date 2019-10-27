Ormanlık alana çöplük

Yeniköy köyü sınırlarında, Karadeniz sahil yolu bitişiğindeki ormanda, CHP'li Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu'nun talimatıyla başlayan çöp depolama alanı inşasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Belediyenin iş makineleri çalışmasına devam ederken, ormanlık alanda bekleyen köy halkı tepkilerini dile getiriyor. Köy sakinlerinden Hasan Öztürk, doğal yaşam sürdükleri köylerinde çöp depolama alanı istemediklerini belirtti.

ÇALIŞMALAR DURDURULSUN

Çalışmaların sürdüğü alanda geçmişte heyelan meydana geldiğini ve şimdi üzerine çöp atılacağını ve bunu kabul etmediklerini söyleyen Öztürk, “Çöpten süzülen atıklar denize gidecek. Denize giremeyeceğiz. Köye biz kilidi vuralım, gidelim. Bunu mu istiyorlar” dedi. Bir başka köy sakini, “En acı olan taraf asker kardeşlerimizi karşımıza dikmeleri. Ellerinde çalışan dozerin belgesi dahi yok. Kanunsuz ve izinsiz işin bir an önce durdurulmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘GERİ ADIM ATILMAYACAK’

Çevre duyarlılığı olan vatandaşları anladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, depolama alanını, çöplerin dere yatağına dökülmesini engellemek için yaptıklarını ve çalışmaların devam edeceğini söyledi. Öte yandan, alanda bekleyen vatandaşlar ile belediye görevlileri arasında gerginlik yaşanmaması için jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. . Karayolları ekipleri de kendi arazilerine çöp dökümünü engellemek için girişi beton bariyerler ile kapatarak önlem aldı.