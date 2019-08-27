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27 Ağustos 2019 Salı 08:19:09 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 08:51:28

Orman yangınlarını PKK üstlendi! CHP ve HDP sessizliğe büründü

Terör örgütü PKK, yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarını üstlendi.

Ege başta olmak üzere yaklaşık 1.5 aydır Türkiye’nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarının arkasından terör örgütü PKK’nın uzantısı çıktı. Ormanlara kast edip ateşe veren hainler sabotajla yaktıkları ormanları tek tek sıralayarak hepsinin kendileri tarafından yakıldığını açıkladı. AKŞAM Kurban Bayramı arifesinde başlayan ve devam eden yangınlardaki PKK şüphesini “Yeşile Sabotaj” başlığıyla manşetine taşımıştı. İşte terör örgütünün üstlendiği orman yangınları:  

- “24 Ağustos-Kütahya Gediz 8 hektarlık alan.

- 24 Ağustos-Mersin Tarsus ormanl yangını.

- 24 Ağustos-Edirne Keşan ormanlık alan.

- 24 Ağustos-Uşak Banaz ormanlık alan.

- 22 Ağustos-Balıkesir Edremit’teki orman yangını. 

- 22 Ağustos-Marmaris ilçesinde ormanlık alan. 

- 19 Ağustos-Muğla’nın Marmaris ilçesi Beldibi bölgesinde ormanlık alan. 

- 18 Ağustos-İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde başlayarak 500 hektarlık alanı.

- 18 Ağustos-İzmir Bornova ormanlık alan.

- 18 Ağustos-İzmir Urla Yağcılar ve Demircili mahaleleri arasındaki bölge.

- 18 Ağustos-İzmir Menderes-Gümüldür mahallesinde ormanlık alan.

- 17 Ağustos-İzmir Selçuk ormanlık alan.

HER YERİ YAKTILAR!

- 12 Ağustos-Balıkesir Marmara İlçesi’nde ormanlık alan ve polis lojmanları. 

- 11 Ağustos-İstanbul Pendik’te bulunan Göçbeyli Köyü ormanlık alan. 

- 11 Ağustos -Mersin’in Bozyazı İlçesi’nde ormanlık alan. 

- 11 Ağustos- Afyonkarahisar’ın Başmakçı İlçesi’nde Deliktaş mevkiinde ormanlık alan. 

- 11 Ağustos-Antalya’nın Kumluca, Papaz koyunda 10 hektarlık alan.

- 11 Ağustos-Bursa’nın İznik İlçesi Hisardere Mahallesi Doruk mevkiinde geniş bir ormanlık alan. 

- 10 Ağustos-Çanakkale Eceabat 100 hektarlık alan. 

- 7 Ağustos-Muğla’nın Bodrum ilçesi ve Mumcular mevkiinde ormanlık alan 

- 4 Ağustos-İzmir’in Foça ilçesinde 4 hektarlık ormanlık alan. 

- 24 Temmuz -Manisa Soma ormanlık alan.

- 23 Temmuz-Antalya Manavgat kaymakamlık konutunun da olduğu alan 

- 22 Temmuz-Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde ormanlık alan. 

- 22 Temmuz-İstanbul’un Şile İlçesi’nde ormanlık alan. 

- 21 Temmuz-Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde 6 hektarlık ormanlık alan. 

- 11 Temmuz-Muğla’nın Fetihiye İlçesi’nde ormanlık alan.

(Akşam Gazetesi)

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