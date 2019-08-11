Orman yangınlarına karşı mangallar söndürüldü

Kurban Bayramı'nda aileleriyle bayramlaştıktan sonra kurbanını kesenlerin bazıları, piknik alanlarına giderek, mangal yaktı. Doğal güzelliği, yeşilin her tonunu barındıran ormanlık alanlarıyla ve eşsiz koylarıyla bilinen Marmaris'te de ormanlık alanlar piknikçilerin akınına uğradı. Her bayram bu görüntüye alışkın olan Marmaris Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, harekete geçti.

Orman yangınlarının önemli bölümünün piknik ateşinin söndürülmemesinden kaynaklandığını vurgulayan Bölge Müdürlüğü, çalışma başlattı.

(DHA)