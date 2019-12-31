Bu akşam 31 Aralık 2019 yılbaşı gecesi. Tv'de kanallar bu akşam rutin dizileri yerine yılbaşına özel program ve filmler yayınlıyor. Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu ne? 31 Aralık Organize İşler 2 hangi kanalda? merakla araştırılıyor. Bu akşam TV'de yayınlanacak filmler arasında Organize İşler 2 Sazan Sarmalı de yer alıyor. Organize İşler 2'yi izlemek isteyenler film ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

ORGANİZE İŞLER 2 HANGİ KANALDA?

31 Aralık'ta Star'da bu akşam Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi (TV'de ilk kez) yayınlanacak.

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI KONUSU NE?

Türkiye dahil, ABD'den İngiltere'ye, Kanada'dan Danimarka'ya, 190'dan fazla ülkedeki izleyiciler, İstanbul'un altını üstüne getiren üçkağıtçı Asım Noyan ve çetesinin maceralarına tanıklık edecek. İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

ORGANİZE İŞLER OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan Organize İşler Sazan Sarmalı'nın kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut ve Erdem Baş gibi isimler yer alıyor.