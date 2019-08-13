Organ kardeşliği
İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen 9 yaşındaki çocuk hastanın, ailesi tarafından bağışlanan organları, aynı hastanede nakil beklerken arkadaş olan 3 çocuğu hayata bağladı.
Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kalp nakli olmayı beklerken beyin ölümü gerçekleşen 9 yaşındaki hastanın organları ailesi tarafından bağışlandı. Böbrekler, isimleri Sağlık Bakanlığının nakil listesinde yer alan ve aynı hastanede tedavi görüp yakın arkadaş olan Gökçenur Şimşek’le (17), Oğuzhan Türk'e (16), karaciğer ise Tuğba Doyar’a (8) nakledildi.
3 ÇOCUKLARI OLDU
Nakilden sonra bir süre daha tedavi gördükleri hastanede dostluklarını iyice pekiştiren çocuklar, taburcu olduktan sonra da görüşmeye devam etti. Gökçenur Şimşek, Oğuzhan'ı ve Tuğba'yı kardeşi gibi gördüğünü belirterek “ Ameliyattan sonraki 3 haftamız Oğuzhan’la geçti. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi. Tuğbayla da telefonla görüşüyoruz. Bize hayat veren aileyle tanışmak isterim. Onlar bir evladını kaybetti ama 3 tane çocukları oldu. Artık bizler de onların evlatlarıyız” dedi. Oğuzhan Türk ise kadavradan uygun böbreğin bulunduğunu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu söyleyerek “ Hastanede tanıştığım Gökçenur’la aynı kadavranın organlarının nakledildiğini öğrendiğimde çok şaşırdım. Biz 2 kardeştik, artık bir de ablam oldu. Sağlıklı bir şekilde hastaneye geldiğim için çok mutluyum’’ diye konuştu.
ÇOK DUYGULANDIM
Hülya Şimşek de bağışçı aileyle tanışmak istediklerini belirterek “Onlar bir çocuk kaybetti ama 3 çocuğa can oldu. Hep 'Allah bana bir oğlan versin' derdim. Oğuzhan'ı çok seviyorum. Tarif edilemez mutluluk içindeyiz” dedi. Böbrek naklini gerçekleştiren Doç. Dr. Taylan Sezer ise organların kalp nakli bekleyen bir çocuktan alındığını öğrendiğinde duygulandığını söyledi.
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