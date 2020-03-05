Ordu'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.
Şevket G'nin kullandığı 52 TA 308 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Rus pazarı kavşağında, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayten Çalış'a (39) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Çalış, ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çalış, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sırasında olay yerinden geçen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ambulans gelene kadar başında beklediği yaralı kadını teskin etmeye çalıştı.
AA
- Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
- Doğurduğu bebeğini pencereden atan annenin cezası belli oldu
- İdlib şehidi Muhammed Yılmaz’ın annesine gönderdiği mesajlar yürek burktu: Yüreğim sızlıyor onları görünce... Bu çocuklar içimden çıkmıyor
- Uşak’ta tarihi eser kaçakçılarını jandarma yakaladı
- İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun için memleketinde tören