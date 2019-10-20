20 Ekim 2019 Pazar 19:00:07 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 19:01:29
Ordu'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin ağaca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yunus Emre Mahallesi'nde, Yüksel Efiloğlu yönetimindeki 52 ABD 389 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan Hasan, Özcan ve Şehri Solakoğlu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
(AA)
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