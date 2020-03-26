Ordu'da koronavirüse karşı 'dezenfekte tüneli'

  • Bist 100
    91527.6
  • Dolar
    6,4057
  • Euro
    7,0683
  • Altın
    318,9100
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İngiltere'de halk sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi İngiltere'de halk sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi
ABD, yeni tip koronavirüs salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya’yı geride bıraktı ABD, yeni tip koronavirüs salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya’yı geride bıraktı
İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 2 bin 693'e yükseldi İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 2 bin 693'e yükseldi
Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin Kovid-19'a karşı kullanımına izin Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin Kovid-19'a karşı kullanımına izin
THY, New York-İstanbul uçuşlarını durdurdu THY, New York-İstanbul uçuşlarını durdurdu
ABD'li ünlü aktör, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ABD'li ünlü aktör, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Katar, Ürdün ve Tunus'ta koronavirüs vakaları arttı Katar, Ürdün ve Tunus'ta koronavirüs vakaları arttı
Koronavirüs krizi Donald Trump için felakete yol açacak mı? Koronavirüs krizi Donald Trump için felakete yol açacak mı?
Avrupa Birliği liderlerinden Kovid-19 toplantısı Avrupa Birliği liderlerinden Kovid-19 toplantısı
Bolu'da 3 ülkeden gelen 98 kişi karantinaya alındı Bolu'da 3 ülkeden gelen 98 kişi karantinaya alındı
Pakistan camilerde cemaatle kılınan namazları yasakladı Pakistan camilerde cemaatle kılınan namazları yasakladı
İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Tedbirleri kapsamında pazar yerleri ile ilgili ek genelge gönderdi İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Tedbirleri kapsamında pazar yerleri ile ilgili ek genelge gönderdi
Sumak nedir, faydaları nelerdir? Sumak suyu nelere iyi gelmektedir? İşte cevabı... Sumak nedir, faydaları nelerdir? Sumak suyu nelere iyi gelmektedir? İşte cevabı...
İzmir'de ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü İzmir'de ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler Trablus'ta hastane bombaladı Darbeci General Hafter'e bağlı milisler Trablus'ta hastane bombaladı
Abluka altındaki Gazze'den dünyaya 'koronavirüsle mücadelede acil yardım' çağrısı Abluka altındaki Gazze'den dünyaya 'koronavirüsle mücadelede acil yardım' çağrısı
Ankara Valisi Şahin 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını anlattı Ankara Valisi Şahin 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını anlattı
New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan G20 açıklaması İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan G20 açıklaması
Indianapolis 500 yarışı corona virüs nedeniyle ertelendi Indianapolis 500 yarışı corona virüs nedeniyle ertelendi
Havalar ısınsa ne olacak? Uzmanlardan corona virüs için kritik açıklamalar Havalar ısınsa ne olacak? Uzmanlardan corona virüs için kritik açıklamalar
Banka kredi borçları ertelendi mi? Hangi bankalar krediyi erteledi? Banka kredi borçları ertelendi mi? Hangi bankalar krediyi erteledi?
Bakan Koca son durumu açıkladı: Can kaybı 75'e, hasta sayısı 3629'a yükseldi Bakan Koca son durumu açıkladı: Can kaybı 75'e, hasta sayısı 3629'a yükseldi
İstanbul Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntü İstanbul Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Mart 2020 Perşembe 16:21:21 | Son Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 16:23:28

Ordu'da koronavirüse karşı 'dezenfekte tüneli'

Ordu Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının il genelinde yayılımını önlemeye yönelik olarak yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tamamen yerli ve milli imkânlarla ürettiği Aircor52 Dezenfekte Tüneli'ni tasarladı. Bu tünel, dışarı çıkmak ve işe gitmek zorunda olan vatandaşların kıyafetleri üzerinde oluşan zararlı bakterilerin dezenfekte edilmesini sağlayacak. Tamamen sensörlü olarak çalışan dezenfekte tünelinin insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi kendi imkânlarıyla tasarladığı dezenfekte tünelinin marka tescilini almak üzere başvuruda bulundu.

“Yüce Türk Milletimize ve Cumhurbaşkanımıza armağanımızdır”
Tasarlanan ve hayata geçirilen Aircor52 Dezenfekte Tüneli'nin tüm kuruluşların hizmetinde olduğunu ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma geliştirildi. Tamamen kendi imkanlarımız ile ortaya çıkardığımız dezenfekte tüneli, dışarı çıkma zorunluluğu bulunan vatandaşlarımızın kıyafetlerinin bakterilerden arındırılmasını sağlayacak. Tamamen sensörlü bir şekilde geliştirildi ve insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor. Marka tescilini almak için başvurumuzu da gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma yüce Türk milletimize ve Cumhurbaşkanımıza armağanımızdır” dedi.

Güler, “Bu çalışmayla bütün belediyelerimizin ve sağlık kurumlarımızın hizmetindeyiz. Göreve geldiğim günden bu yana Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu modelini ortaya koymak istediğimi belirtmiştim. İşte Ordu'muz düşündü, üretti ve yarışıyor. Yaptığımız bu çalışmayla gurur duyuyorum. Yapmış olduğumuz bu sistem tüm Ordu'ya ve Türkiye'ye hayırlı olsun. Biz de mazeret, bahane ve şikâyet yok” diye konuştu.

Türkiye'de bir ilk

Şehrin belirli noktalarına dezenfekte tünelinin yerleştirileceğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, “İlimizdeki tüm kurum ve kuruluşları dezenfekte ediyoruz. Bu çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek dezenfekte tünelini oluşturduk. Türkiye'de ilk defa böyle bir uygulamayı hayata geçirdik. Tamamen Ordu Büyükşehir Belediyemize ait bir uygulamadır. Bu çalışmayla vatandaşlarımızın kıyafetleri dezenfekte olacak. İlimizin belirli noktalarına bu tünellerden kuracağız. Her vatandaşımızın buradan yararlanmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

“İnsan sağlığını etkilemiyor”

Özel bir çalışma neticesinde ürünün ortaya çıkarıldığını dile getiren Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, “Dezenfekte tüneli, Büyükşehir Belediyemizin sıkı bir çalışması neticesinde hayata geçirdiğimiz tedbir amaçlı bir uygulamadır. Hem fiziksel hijyen hem de bu anlamda kültürel mücadeleyi sağlamak adına bu uygulamayı yaptık. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in bizlere açmış olduğu vizyon ve ufuk çerçevesinde düşünüp, çalışıp ve ürettiğimiz uygulamanın haklı gururunu yaşamaktayız. Sistemli olarak tünelimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu sistem Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Keskinler ile yapmış olduğumuz bir solüsyon çalışması neticesinde ortaya çıktı. Bu solüsyon insan sağlığını etkileyecek herhangi bir madde içermemektedir. Buradaki amaç hijyen ve dezenfeksiyonu sağlayabilmek yani kontamine bir alan oluşturmak. Sistemimiz 8 adet nozul ve özel hazırlanmış bir çözeltiyle çalışmaktadır. Tamamıyla sensörlü bir uygulama olup insanların kıyafetleri 360 derece dezenfekte edilmektedir” diye konuştu.

Öte yandan dezenfekte tünelini kullanan vatandaşlar memnuniyetleri dile getirerek Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

(İHA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER